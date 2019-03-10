У Таїланді за добу прогриміли 15 вибухів



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Поліція на місці вибуху у Таїланді Фото: The Nation

В результаті вибухів деякі будівлі отримали ушкодження

В таїландських провінціях Сатун і Пхатталунг у вечора суботи до ранку неділі сталася серія вибухів. Про це повідомляє «Рбк-Україна» з посиланням на газету The Nation.

Зазначається, що постраждали в результаті інцидентів немає. За даними поліції, в провінції Пхатталунг прогриміли 11 вибухів. У Сатуне два вибухи сталися біля поліцейської дільниці, ще два - біля продуктового магазину.

Правоохоронці перевірили записи камер відеоспостереження, на яких виявили двох підозрюваних, які пересувалися на мотоциклі. Транспортний засіб, за даними правоохоронних органів, було вкрадено в сусідній провінції Сонгхла.

Як пише Bangkok Post, у Пхатталунге також були знайдені три саморобні бомби, які пізніше були знешкоджені саперами і знищені силами безпеки. В результаті вибухів деякі будівлі отримали ушкодження.

Нагадаємо, вчора у Сирії сталася серія терактів, є загиблі та постраждалі.