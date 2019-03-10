  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Таїланді за добу прогриміли 15 вибухів

    • Розсилка
    <p>Поліція на місці вибуху у Таїланді</p> - У Таїланді за добу прогриміли 15 вибухів

    Поліція на місці вибуху у Таїланді

    Фото: The Nation

    В результаті вибухів деякі будівлі отримали ушкодження

    В таїландських провінціях Сатун і Пхатталунг у вечора суботи до ранку неділі сталася серія вибухів. Про це повідомляє «Рбк-Україна» з посиланням на газету The Nation.

    Зазначається, що постраждали в результаті інцидентів немає. За даними поліції, в провінції Пхатталунг прогриміли 11 вибухів. У Сатуне два вибухи сталися біля поліцейської дільниці, ще два - біля продуктового магазину.

    Правоохоронці перевірили записи камер відеоспостереження, на яких виявили двох підозрюваних, які пересувалися на мотоциклі. Транспортний засіб, за даними правоохоронних органів, було вкрадено в сусідній провінції Сонгхла.

    Як пише Bangkok Post, у Пхатталунге також були знайдені три саморобні бомби, які пізніше були знешкоджені саперами і знищені силами безпеки. В результаті вибухів деякі будівлі отримали ушкодження.

    Нагадаємо, вчора у Сирії сталася серія терактів, є загиблі та постраждалі.

    Читайте також
    вибух Таїланд поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ