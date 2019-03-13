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    У світі

    У Тихому океані пройдуть військові навчання Британії, Японії та США

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    У Тихому океані пройдуть військові навчання Британії, Японії та США

    Другі протисубмаринні навчання розпочнуться 14 березня

    Військово-морські сили Японії, Великої Британії та Сполучених Штатів цього тижня проведуть другі протисубмаринні спільні навчання в Тихому океані.

    Про це повідомляє видання The Diplomat.

    Навчання розпочнуться 14 березня і відбуватимуться в західній частині Тихого океану.

    «Британський королівський флот, Сили самооборони Японії і ВМС США підтримують вільний і відкритий Індо-Тихоокеанський регіон. Подібні навчання демонструють рішучість нашої країни в регіоні, одночасно покращуючи взаємодію, підтримуючи готовність і вивчаючи найкращі практики один одного», - заявив капітан Сьомого флоту США Брайан Еріксон.

    Перші тристоронні навчання за участю флотів трьох країн пройшли в грудні 2018 року.

    Нагадаємо, в Естонії заявили, що єдина серйозна загроза безпеці для неї йде від Росії, збройні сили якої практикуються для значного військового конфлікту з НАТО.

    За оцінкою Департаменту зовнішньої розвідки, саме країни Балтії є тією частиною НАТО, на яку Росії в умовах потенційної кризи найпростіше напасти, щоб змінити в сприятливому для себе напрямку військовий баланс сил в регіоні Балтійського моря.

    США НАТО навчання
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