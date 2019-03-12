Естонська розвідка попередила про існуючу загрозу нападу Росії



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Департамент протягом останнього десятиліття моніторив і аналізував всі військові навчання російських збройних сил

«Розпалюючи ворожнечу між місцевими національними групами в країнах Балтії, Росія намагається зберегти для себе привід для втручання», - наголошується в звіті

Єдина серйозна загроза регіональній безпеці, існуванню і суверенітету Естонії та інших держав регіону Балтійського моря, йде від Росії. Про це заявив Департамент зовнішньої розвідки Естонії в опублікованому 12 березня звіті «Естонія в середовищі міжнародної безпеки-2019».

Відомство зазначає, що ця загроза пов'язана не тільки з асиметричними, прихованими або політичними діями, але і з потенційною воєнною небезпекою, пише ERR.

Департамент протягом останнього десятиліття моніторив і аналізував всі військові навчання російських збройних сил і зробив висновок, що російська армія постійно тренується вести масштабну війну з НАТО.

Другий висновок департаменту полягає в тому, що, за оцінкою російської армії, військовий конфлікт з НАТО почнеться з «кольорової революції» в країні, що межує з РФ, насамперед в Білорусі. Російські ЗМІ минулого року почали транслювати повідомлення про те, що Кремль вивчає можливості скинути Лукашенка на майбутніх парламентських і президентських виборах 2020 року, нагадують розвідники.

«Якщо станеться щось несподіване з президентом Олександром Лукашенком або його режимом, то, за нашою оцінкою, є велика небезпека того, що Росія швидко вдасться до військового втручання, щоб не допустити перетворення Білорусі в прозахідну демократичну державу», - сказано в звіті.

За оцінкою Департаменту зовнішньої розвідки, саме країни Балтії є тією частиною НАТО, на яку Росії в умовах потенційної кризи найпростіше напасти, щоб змінити в сприятливому для себе напрямку військовий баланс сил в регіоні Балтійського моря.

«Таким чином, Естонія повинна бути готова до військового нападу Росії і в тому випадку, якщо конфлікт зародиться в іншому місці. Розпалюючи ворожнечу між місцевими національними групами в країнах Балтії, Росія намагається зберегти для себе привід для втручання», - наголошується в звіті.

Департамент зазначає, що потенційну загрозу безпеці становить і російське громадянське судноплавство, вказуючи на незвичні дії російських цивільних суден, які намагаються заходити в зони, де інші країни проводять навчання, або в закриті для судноплавства з військових міркувань зони.

«Частішають спроби увійти без дозволу в територіальні води інших країн під приводом пошуку укриття від шторму або ремонту. Така поведінка чітко відрізняється від інших звичайних цивільних суден», - кажуть автори звіту.

З приводу України в доповіді наголошується, що Москва продовжує спроби повернути Україну в свою сферу впливу або, як мінімум, ускладнити подальше зближення Києва з Європейським союзом і НАТО.

Нагадаємо, президент Естонії Керсті Кальюлайд у своєму Twitter нагадала про 5-ту річницю анексії українського Криму Росією.

Джерело: Європейська правда