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    У Тихому океані знайшли сімох людей з порому, що пропав ще тиждень тому

    Сімох вцілілих знайшли в маленькому човні
    Рятувальники знайшли в Тихому океані сімох врятованих з порома, який зник біля коралових островів Кірибаті на північному сході від Австралії. На борту судна MV Butiraoi перебували 50 людей, воно зникло тиждень тому. Сімох вцілілих знайшли в маленькому човні, який плив в Тихому океані. Їх помітили з повітря сили безпеки Нової Зеландії. Інших 43-х
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    Один із&nbsp;атолів Кірибаті
    Один із атолів Кірибаті

    Сімох вцілілих знайшли в маленькому човні

    Рятувальники знайшли в Тихому океані сімох врятованих з порома, який зник біля коралових островів Кірибаті на північному сході від Австралії. На борту судна MV Butiraoi перебували 50 людей, воно зникло тиждень тому.

    Сімох вцілілих знайшли в маленькому човні, який плив в Тихому океані. Їх помітили з повітря сили безпеки Нової Зеландії.

    Інших 43-х пасажирів досі не знайшли.

    Командир літака Даррін Вебб повідомив, що літак P-3K2 Orion помітив човен у неділю вранці.

    «Екіпаж скинув їм запаси води, їжі та радіоприймач. Зараз з ними намагаються встановити зв'язок», - сказав він.

    Представник координаційного центру порятунку Нової Зеландії Джон Ешбі розказав, що цей човен був одним з двох, які були на борту MV Butiraoi.

    Раніше повідомлялося, що біля атолів Кірибаті на північний схід від Австралії вже тиждень не можуть знайти пором з 50 пасажирами.

    Джерело: BBC

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