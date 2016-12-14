У Тихому океані знайшли сімох людей з порому, що пропав ще тиждень тому
- Сьогодні, 12:49
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Сімох вцілілих знайшли в маленькому човні
Рятувальники знайшли в Тихому океані сімох врятованих з порома, який зник біля коралових островів Кірибаті на північному сході від Австралії. На борту судна MV Butiraoi перебували 50 людей, воно зникло тиждень тому.
Сімох вцілілих знайшли в маленькому човні, який плив в Тихому океані. Їх помітили з повітря сили безпеки Нової Зеландії.
Інших 43-х пасажирів досі не знайшли.
Командир літака Даррін Вебб повідомив, що літак P-3K2 Orion помітив човен у неділю вранці.
«Екіпаж скинув їм запаси води, їжі та радіоприймач. Зараз з ними намагаються встановити зв'язок», - сказав він.
Представник координаційного центру порятунку Нової Зеландії Джон Ешбі розказав, що цей човен був одним з двох, які були на борту MV Butiraoi.
Раніше повідомлялося, що біля атолів Кірибаті на північний схід від Австралії вже тиждень не можуть знайти пором з 50 пасажирами.
Джерело: BBC