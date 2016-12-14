У Тихому океані знайшли сімох людей з порому, що пропав ще тиждень тому

Сімох вцілілих знайшли в маленькому човні

Рятувальники знайшли в Тихому океані сімох врятованих з порома, який зник біля коралових островів Кірибаті на північному сході від Австралії. На борту судна MV Butiraoi перебували 50 людей, воно зникло тиждень тому. Сімох вцілілих знайшли в маленькому човні, який плив в Тихому океані. Їх помітили з повітря сили безпеки Нової Зеландії. Інших 43-х



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Один із атолів Кірибаті

Сімох вцілілих знайшли в маленькому човні

Рятувальники знайшли в Тихому океані сімох врятованих з порома, який зник біля коралових островів Кірибаті на північному сході від Австралії. На борту судна MV Butiraoi перебували 50 людей, воно зникло тиждень тому.

Сімох вцілілих знайшли в маленькому човні, який плив в Тихому океані. Їх помітили з повітря сили безпеки Нової Зеландії.

Інших 43-х пасажирів досі не знайшли.

Командир літака Даррін Вебб повідомив, що літак P-3K2 Orion помітив човен у неділю вранці.

«Екіпаж скинув їм запаси води, їжі та радіоприймач. Зараз з ними намагаються встановити зв'язок», - сказав він.

Представник координаційного центру порятунку Нової Зеландії Джон Ешбі розказав, що цей човен був одним з двох, які були на борту MV Butiraoi.

Раніше повідомлялося, що біля атолів Кірибаті на північний схід від Австралії вже тиждень не можуть знайти пором з 50 пасажирами.

Джерело: BBC