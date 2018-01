Біля Австралії пропало судно із 50 пасажирами

Пором вирушив у плавання з острову Нунуті ще 18 січня

Біля атолів Кірибаті на північний схід від Австралії вже тиждень не можуть знайти пором з 50 пасажирами.

MV Butiraoi - двокорпусне судно з дерева завдовжки приблизно у 18 метрів, що здійснювало пасажирські перевезення між атолами Кірібаті.

Пором вирушив у плавання з острову Нунуті ще 18 січня. За інформацією центру рятувальних операцій Нової Зеландії, пором мав подолати відстань у 260 км за два дні та прибути до порту Бетіо.

Проте вже сім днів судно не можуть знайти. Пошукові операції здійснюють Нова Зеландія, яка направила для цього патрульний літак P3 Orion, та Фіджі.

«Ми робимо все можливе, щоб знайти цей паром та його пасажирів», - заявив офіцер новозеландського рятувального центру Джон Ешбі.

#BREAKING A @NZAirForce P-3K2 Orion has left #BaseAuckland this morning to join the search for a 17m wooden catamaran with more than 50 people on board, reported missing in the Pacific Ocean. Working with RCCNZ // @MaritimeNZ#Force4Good pic.twitter.com/2G1HbSHjS4