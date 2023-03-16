У центрі Ростова розпочалася детонація боєприпасів

Очевидці пожежі повідомляють, що є постраждалі

У будівлі прикордонної служби ФСБ, яка знаходиться в центрі Ростова, почалася детонація боєприпасів, що зберігалися там. Поряд із боєприпасами горить паливо з баками. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Площа пожежі в Ростові-на-Дону досягла 800 квадратних метрів, пожежники шукають бронещити, щоб захиститися від осколків, що летять під час вибухів.

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Очевидці подій повідомляють, що перед початком пожежі чули сильний вибух.

Поруч із входом на склад ФСБ у Ростові-на-Дону рятувальники виявили двох чоловіків. Їхній стан невідомий.

Вони працювали на складі. За попередньою інформацією, у підвалі будівлі ще можуть залишатися люди.

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Пожежники тим часом працюють із укриття та намагаються не допустити переходу вогню на сусідню будівлю. На місце пожежі привезли броньовану автоцистерну.

Нагадаємо, що в центрі Ростова розпочалася масштабна пожежа.