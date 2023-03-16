У Ростові горить будівля Прикордонної служби ФСБ

Місцеві повідомляють, що перед пожежею було чутно вибух

У соціальних мережах публікуються кадри пожежі, яка розгорілася в центрі Ростова вдень 16 березня. За інформацією очевидців, горить будівля на Сіверса, 20. Поруч знаходиться прикордонне управління ФСБ Росії по Ростовській області.

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Жителі міста, які стали свідками задимлення, повідомляють, що перед тим, як із будівлі повалив дим, вони чули звуки, схожі на вибух.

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У регіональному ГУ МНС Росії повідомили, що підрозділи виїхали на місце пожежі, а інформація уточнюється.

Кореспондент «Царгорода Ростов-на-Дону» з місця події повідомляє, що поряд із будівлею зараз перебуває машина швидкої допомоги, поліцейські та інші силовики. Оточено в'їзди у двори. На Сіверс від мосту перекрито рух транспорту.

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Нагадаємо, що нещодавно масштабна пожежа трапилась у Сімферополі. Горів склад міністерства надзвичайних ситуацій.