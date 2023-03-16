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У Ростові горить будівля Прикордонної служби ФСБ

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У Ростові горить будівля Прикордонної служби ФСБ
У центрі Ростова розпочалася масштабна пожежа
скріншот відео

Місцеві повідомляють, що перед пожежею було чутно вибух

У соціальних мережах публікуються кадри пожежі, яка розгорілася в центрі Ростова вдень 16 березня. За інформацією очевидців, горить будівля на Сіверса, 20. Поруч знаходиться прикордонне управління ФСБ Росії по Ростовській області.

Жителі міста, які стали свідками задимлення, повідомляють, що перед тим, як із будівлі повалив дим, вони чули звуки, схожі на вибух.

У регіональному ГУ МНС Росії повідомили, що підрозділи виїхали на місце пожежі, а інформація уточнюється.

Кореспондент «Царгорода Ростов-на-Дону» з місця події повідомляє, що поряд із будівлею зараз перебуває машина швидкої допомоги, поліцейські та інші силовики. Оточено в'їзди у двори. На Сіверс від мосту перекрито рух транспорту.

Нагадаємо, що нещодавно масштабна пожежа трапилась у Сімферополі. Горів склад міністерства надзвичайних ситуацій.

Теги: росія пожежа

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