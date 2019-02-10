  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Тунісі засудили сімох ісламістів до довічного ув'язнення за теракти

    • Розсилка
    <p>Внаслідок обстрілу готелю Imperial Marhaba у туніському місті Сус у червні 2015-го загинули 38 людей</p> - У Тунісі засудили сімох ісламістів до довічного ув'язнення за теракти

    Внаслідок обстрілу готелю Imperial Marhaba у туніському місті Сус у червні 2015-го загинули 38 людей

    Сімох ісламістів суд у Тунісі визнав винними у нападах на туристів у 2015 році, які забрали життя майже 60 людей

    Суд у Тунісі засудив до довічного ув'язнення сімох ісламістів за напади на туристів у 2015 році, внаслідок чого загинули десятки людей, повідомляє а суботу, 9 лютого, агенція KNA з посиланням на місцеві ЗМІ.

    У справі загалом проходили десятки обвинувачуваних, з яких семеро тепер засуджені до довічного ув'язнення, інші отримали покарання у вигляді позбавлення волі термінами від шести місяців до 16 років, ще 27 осіб були виправдані. Як заявили в місцевій прокуратурі, деякі із засуджених мають намір оскаржити вирок найближчим часом.

    Як повідомлялося, внаслідок низки терактів, які відбулися у Тунісі в 2015 році, загинули 59 туристів. Зокрема, у березні 2015 року бойовики терористичного угруповання «Ісламська держава» напали на відвідувачів музею Бардо, внаслідок чого загинув 21 турист. А внаслідок обстрілу готелю Imperial Marhaba у туніському місті Сус у червні 2015-го загинули 38 людей. Відповідальність за цей теракт також взяли на себе бойовики ІД.

    Нагадаємо, в іракських регіонах, які перебували під контролем терористичного угрупування «Ісламська держава», знайшли понад 200 масових поховань із останками близько 12 тисяч осіб, вбитих бойовиками-ісламістами.

    Джерело: Deutsche Welle

    Читайте також
    теракт ЗМІ засуджені держава Ісламська держава вирок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ