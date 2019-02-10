У Тунісі засудили сімох ісламістів до довічного ув'язнення за теракти



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Внаслідок обстрілу готелю Imperial Marhaba у туніському місті Сус у червні 2015-го загинули 38 людей

Сімох ісламістів суд у Тунісі визнав винними у нападах на туристів у 2015 році, які забрали життя майже 60 людей

Суд у Тунісі засудив до довічного ув'язнення сімох ісламістів за напади на туристів у 2015 році, внаслідок чого загинули десятки людей, повідомляє а суботу, 9 лютого, агенція KNA з посиланням на місцеві ЗМІ.

У справі загалом проходили десятки обвинувачуваних, з яких семеро тепер засуджені до довічного ув'язнення, інші отримали покарання у вигляді позбавлення волі термінами від шести місяців до 16 років, ще 27 осіб були виправдані. Як заявили в місцевій прокуратурі, деякі із засуджених мають намір оскаржити вирок найближчим часом.

Як повідомлялося, внаслідок низки терактів, які відбулися у Тунісі в 2015 році, загинули 59 туристів. Зокрема, у березні 2015 року бойовики терористичного угруповання «Ісламська держава» напали на відвідувачів музею Бардо, внаслідок чого загинув 21 турист. А внаслідок обстрілу готелю Imperial Marhaba у туніському місті Сус у червні 2015-го загинули 38 людей. Відповідальність за цей теракт також взяли на себе бойовики ІД.

Нагадаємо, в іракських регіонах, які перебували під контролем терористичного угрупування «Ісламська держава», знайшли понад 200 масових поховань із останками близько 12 тисяч осіб, вбитих бойовиками-ісламістами.

Джерело: Deutsche Welle