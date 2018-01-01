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    У Вашингтоні на честь Нємцова перейменують площу перед посольством РФ

    Після прийняття рішення адреса посольства Росії стане подвійною – «Борис Нємцов плаза - Вісконсін-авеню»
    Голова фонду Бориса Нємцова Володимир Кара-Мурза-молодший повідомив, що міська рада Вашингтона 9 січня одноголосно схвалила законопроект про перейменування площі перед посольством Росії в честь вбитого політика. Зазначається, що окремим рішенням міська рада Вашингтона також одноголосно прийняла прискорений порядок набуття чинності
    • Сьогодні, 04:47
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    Портрет Бориса Нємцова
    Портрет Бориса Нємцова

    Після прийняття рішення адреса посольства Росії стане подвійною – «Борис Нємцов плаза - Вісконсін-авеню»

    Голова фонду Бориса Нємцова Володимир Кара-Мурза-молодший повідомив, що міська рада Вашингтона 9 січня одноголосно схвалила законопроект про перейменування площі перед посольством Росії в честь вбитого політика.

    Зазначається, що окремим рішенням міська рада Вашингтона також одноголосно прийняла прискорений порядок набуття чинності законопроекту. Перейменування набуде чинності до 27 лютого.

    В ході засідання члени ради зазначили, що «це символічне визнання пам'яті Нємцова» і наголосили, що цей крок «символізує прихильність міста демократії».

    Після прийняття рішення адреса посольства Росії стане подвійною – «Борис Нємцов плаза - Вісконсін-авеню».

    У пояснювальних матеріалах до законопроекту зазначено, що в разі «символічного перейменування» нову назву додається до офіційної. Перейменована буде проїжджа і пішохідна площа безпосередньо перед головними воротами російської дипмісії.

    Як відомо, біля російського посольства у Києві також має з’явитися сквер імені Бориса Нємцова

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