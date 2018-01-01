У Вашингтоні на честь Нємцова перейменують площу перед посольством РФ

Після прийняття рішення адреса посольства Росії стане подвійною – «Борис Нємцов плаза - Вісконсін-авеню»

Голова фонду Бориса Нємцова Володимир Кара-Мурза-молодший повідомив, що міська рада Вашингтона 9 січня одноголосно схвалила законопроект про перейменування площі перед посольством Росії в честь вбитого політика. Зазначається, що окремим рішенням міська рада Вашингтона також одноголосно прийняла прискорений порядок набуття чинності



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Портрет Бориса Нємцова

Після прийняття рішення адреса посольства Росії стане подвійною – «Борис Нємцов плаза - Вісконсін-авеню»

Голова фонду Бориса Нємцова Володимир Кара-Мурза-молодший повідомив, що міська рада Вашингтона 9 січня одноголосно схвалила законопроект про перейменування площі перед посольством Росії в честь вбитого політика.

Зазначається, що окремим рішенням міська рада Вашингтона також одноголосно прийняла прискорений порядок набуття чинності законопроекту. Перейменування набуде чинності до 27 лютого.

В ході засідання члени ради зазначили, що «це символічне визнання пам'яті Нємцова» і наголосили, що цей крок «символізує прихильність міста демократії».

На первом заседании 2018 года Городской совет Вашингтона единогласно одобрил в первом чтении законопроект 22-539 о переименовании площади перед посольством России в площадь Бориса Немцова. pic.twitter.com/KMsZp9p9s9 — Vladimir Kara-Murza (@vkaramurza) 9 января 2018 г.

Після прийняття рішення адреса посольства Росії стане подвійною – «Борис Нємцов плаза - Вісконсін-авеню».

У пояснювальних матеріалах до законопроекту зазначено, що в разі «символічного перейменування» нову назву додається до офіційної. Перейменована буде проїжджа і пішохідна площа безпосередньо перед головними воротами російської дипмісії.

Як відомо, біля російського посольства у Києві також має з’явитися сквер імені Бориса Нємцова