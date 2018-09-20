У Ватикані автомобіль в'їхав у натовп біля собору Святого Петра
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Фото: Chedonna
Медики на місці ДТП
35-річний водій втратив контроль над своєю машиною і врізався в сім'ю поляків
У Ватикані автомобіль влетів в групу пішоходів в декількох метра від собору Святого Петра, чотири людини отримали поранення.
Про це повідомляє видання Chedonna.
«35-річний водій втратив контроль над своєю машиною, можливо, через камені, і врізався в сім'ю поляків, які перебували на відпочинку в Римі», - йдеться в повідомленні.
Серед поранених двоє дітей. 40-річний батько госпіталізований з переломами, 37-річна мати у важкому стані, але лікарі запевняють, що вона виживе.
На місце інциденту негайно прибули рятувальники, резюмує ЗМІ.
Нагадаємо, напередодні у Лондоні автомобіль в'їхав у натовп біля мечеті.