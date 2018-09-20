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    У світі

    У Ватикані автомобіль в'їхав у натовп біля собору Святого Петра

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    Медики на місці ДТП - У Ватикані автомобіль в'їхав у натовп біля собору Святого Петра
    Фото: Chedonna
    Медики на місці ДТП

    35-річний водій втратив контроль над своєю машиною і врізався в сім'ю поляків

    У Ватикані автомобіль влетів в групу пішоходів в декількох метра від собору Святого Петра, чотири людини отримали поранення.

    Про це повідомляє видання Chedonna.

    «35-річний водій втратив контроль над своєю машиною, можливо, через камені, і врізався в сім'ю поляків, які перебували на відпочинку в Римі», - йдеться в повідомленні.

    Серед поранених двоє дітей. 40-річний батько госпіталізований з переломами, 37-річна мати у важкому стані, але лікарі запевняють, що вона виживе.

    На місце інциденту негайно прибули рятувальники, резюмує ЗМІ.

    Нагадаємо, напередодні у Лондоні автомобіль в'їхав у натовп біля мечеті.

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