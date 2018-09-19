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    У світі

    У Лондоні автомобіль в'їхав у натовп біля мечеті

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    У Лондоні автомобіль в'їхав у натовп біля мечеті

    Після наїзду водій втік з місця події

    Автівка в'їхала в натовп мусульман біля ісламського центру у Лондоні. Принаймні двох людей госпіталізували з травмами.

    Про це заявили у столичній поліції, пише Express.

    Аварія відбулася приблизно опівночі. Після наїзду водій втік з місця події.

    За словами користувача соціальної мережі, який поділився зображеннями трагедії, цей акт був навмисним і «ісламофобським».

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    У Лондоні автомобіль в'їхав у натовп біля мечеті
    У Лондоні автомобіль в'їхав у натовп біля мечеті
    У Лондоні автомобіль в'їхав у натовп біля мечеті

    Люди в автомобілях кричали образи на адресу тих, хто зібрався біля мечеті, кажуть очевидці. За словами свідків, в авто перебувало двоє чи троє чоловіків та одна жінка.

    Однак поліція аварію як тероростичний акт поки не розглядає.

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