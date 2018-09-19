У Лондоні автомобіль в'їхав у натовп біля мечеті
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Після наїзду водій втік з місця події
Автівка в'їхала в натовп мусульман біля ісламського центру у Лондоні. Принаймні двох людей госпіталізували з травмами.
Про це заявили у столичній поліції, пише Express.
Аварія відбулася приблизно опівночі. Після наїзду водій втік з місця події.
За словами користувача соціальної мережі, який поділився зображеннями трагедії, цей акт був навмисним і «ісламофобським».
Люди в автомобілях кричали образи на адресу тих, хто зібрався біля мечеті, кажуть очевидці. За словами свідків, в авто перебувало двоє чи троє чоловіків та одна жінка.
Однак поліція аварію як тероростичний акт поки не розглядає.