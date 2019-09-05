У Великій Британії вантажівка із джином потрапила у ДТП, трасу залило алкоголем



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Після аварії з вантажівки витекло вісім тисяч літрів джину

Рятувальні служби вели роботи протягом всієї ночі, щоб не допустити займання алкоголю

У Великій Британії в графстві Чешир на сім годин перекривали трасу через ДТП з участю вантажівки, яка перевозила джин.

Про це повідомляє BBC.

Дві вантажівки зіткнулися близько 17.30 у середу. На одній з них була встановлена цистерна із 32 тисячами літрів джину.

За даними пожежників, після аварії з неї витекло вісім тисяч літрів. Рух трасою тимчасово зупинили.

Рятувальні служби вели роботи протягом всієї ночі, щоб не допустити займання алкоголю. Пожежні бригади покривали розлитий джин пожежною піною.

Багатьом водіям довелося провести сім годин в своїх автомобілях. Рух трасою відновили о 4.30 ранку у четвер.

До слова, на Рівненщині внаслідок ДТП перекинувся напівпричіп автомобіля, який був заповнений клеєм ПВА, стався розлив клею на дорогу.

Джерело: Європейська правда