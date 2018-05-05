У Венесуелі на виборчому бюлетені розмістили 10 фотографій президента Мадуро
- Сьогодні, 06:54
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На бюлетені розміщується стільки фотографій, скільки партій і рухів підтримали кандидата
Національна виборча рада Венесуели подала зразок бюлетеня, який видаватимуть на виборах президента.
Фотографії кандидатів розмістили на документі стільки разів, скільки партій і рухів їх підтримало.
На бюлетені виявилося 10 зображень чинного глави держави Ніколаса Мадуро. Чотири фотографії – в опозиціонера Енрі Фалькона. Інших трьох кандидатів згадали по одному разу.
Nicolás Maduro aparece 10 veces en boleta para elecciones en #Venezuela, la imagen acompaña a cada uno de los partidos que lo apoyan https://t.co/Tx4pYOU729 pic.twitter.com/LZ0Wh2UwSH— El Universal (@El_Universal_Mx) 4 травня 2018 р.
Президентські вибори у Венесуелі відбудуться 20 травня. За прогнозами аналітиків, Мадуро і Фалькон – головні претенденти на перемогу.
Раніше США та 16 країн Латинської Америки погрожували не визнати заплановані президентські вибори в Венесуелі.
Як відомо, Венесуела перебуває у глибокій політичній та економічній кризі. Через значну інфляцію в країні бракує базових продовольчих продуктів. В антиурядових протестах у Венесуелі минулого року загинули понад 100 людей, ще понад п'ять тисяч осіб, за даними правозахисників, були затримані.
Опозиція покладає на Мадуро відповідальність за тяжку економічну та продовольчу кризу в країні. Наприкінці серпня 2017 року США запровадили санкції проти Ніколаса Мадуро, які передбачають замороження його активів, що перебувають під юрисдикцією США, а також заборону фізичним та юридичним особам із США вести бізнес з ним.
Нагадаємо, венесуельці масово тікають в Колумбію.