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    У Венесуелі на виборчому бюлетені розмістили 10 фотографій президента Мадуро

    На бюлетені розміщується стільки фотографій, скільки партій і рухів підтримали кандидата
    Національна виборча рада Венесуели подала зразок бюлетеня, який видаватимуть на виборах президента. Фотографії кандидатів розмістили на документі стільки разів, скільки партій і рухів їх підтримало. На бюлетені виявилося 10 зображень чинного глави держави Ніколаса Мадуро. Чотири фотографії – в опозиціонера Енрі Фалькона. Інших трьох
    • Сьогодні, 06:54
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    Президент Венесуели Ніколас Мадуро
    Президент Венесуели Ніколас Мадуро

    На бюлетені розміщується стільки фотографій, скільки партій і рухів підтримали кандидата

    Національна виборча рада Венесуели подала зразок бюлетеня, який видаватимуть на виборах президента.

    Фотографії кандидатів розмістили на документі стільки разів, скільки партій і рухів їх підтримало.

    На бюлетені виявилося 10 зображень чинного глави держави Ніколаса Мадуро. Чотири фотографії – в опозиціонера Енрі Фалькона. Інших трьох кандидатів згадали по одному разу.

    Президентські вибори у Венесуелі відбудуться 20 травня. За прогнозами аналітиків, Мадуро і Фалькон – головні претенденти на перемогу.

    Раніше США та 16 країн Латинської Америки погрожували не визнати заплановані президентські вибори в Венесуелі.

    Як відомо, Венесуела перебуває у глибокій політичній та економічній кризі. Через значну інфляцію в країні бракує базових продовольчих продуктів. В антиурядових протестах у Венесуелі минулого року загинули понад 100 людей, ще понад п'ять тисяч осіб, за даними правозахисників, були затримані.

    Опозиція покладає на Мадуро відповідальність за тяжку економічну та продовольчу кризу в країні. Наприкінці серпня 2017 року США запровадили санкції проти Ніколаса Мадуро, які передбачають замороження його активів, що перебувають під юрисдикцією США, а також заборону фізичним та юридичним особам із США вести бізнес з ним.

    Нагадаємо, венесуельці масово тікають в Колумбію.

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