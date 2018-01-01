Венесуельці масово тікають в Колумбію

Із 1999 року Венесуелу покинуло 3 млн. осіб

Населення Венесуели, зважаючи на важку економічну ситуацію вдома, намагають активно пробратися в Колумбію. За оцінками офіцера колумбійської прикордонної служби пункту перетину Парагвахон щодня до 2 тисяч осіб намагають потрапити в Колумбію. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. [READ_MORE] В грудні 2017 року даний



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Із 1999 року Венесуелу покинуло 3 млн. осіб

Населення Венесуели, зважаючи на важку економічну ситуацію вдома, намагають активно пробратися в Колумбію. За оцінками офіцера колумбійської прикордонної служби пункту перетину Парагвахон щодня до 2 тисяч осіб намагають потрапити в Колумбію. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

В грудні 2017 року даний показник складав 1,2 тисячі осіб. Масові спроби незаконного перетину кордону венесуельцями змусив колумбійського президента Хуана Мануель Сантоса залучити додатково до 3 тисяч прикордонників. Проте через слабкість режиму кордону, який складає 2219 км, лише в районі Парагвахона незаконно кордон переходять за день до 4 тисяч венесуельців.

Всього із початку соціалістичної революції в 1999 році Венесуелу покинуло до 3 млн. осіб. На сьогодні офіційна зарплата в країні складає 248 тисяч боліварів або 8 доларів по офіційному курсу і трохи більше 1 долара по курсу чорного ринку.