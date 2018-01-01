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    У Вільнюсі через сильні морози гинуть люди

    У столиці Литви повідомляють про смерть щонайменше трьох людей
    Через низьку температуру у Вільнюсі на минулих вихідних померли як мінімум три людини. Про це повідомляє The Associated Press. За даними медиків «швидкої» Вільнюса, ще семеро людей отримали серйозні обмороження рук і ніг за останні кілька днів. Гідрометслужба повідомляє, що протягом останніх двох днів температура впала до мінус
    • Сьогодні, 19:46
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    У столиці Литви повідомляють про смерть щонайменше трьох людей

    Через низьку температуру у Вільнюсі на минулих вихідних померли як мінімум три людини. Про це повідомляє The Associated Press.

    За даними медиків «швидкої» Вільнюса, ще семеро людей отримали серйозні обмороження рук і ніг за останні кілька днів.

    Гідрометслужба повідомляє, що протягом останніх двох днів температура впала до мінус 24 градусів за Цельсієм у центральному литовському місті Укмерге.

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    Окрім того, у Латвії восьмеро людей були доставлені в лікарню з переохолодженням та обмороженнями через сильний мороз.

    У гідрометслужбі Естонії прогнозують, що похолодання збережеться в Балтійському регіоні протягом тижня, в деяких областях температура впаде до мінус 29 градусів за Цельсієм.

    Нагадаємо, Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє, що в Україні очікується сильне похолодання і морози до -25 градусів

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    державна служба Литва
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