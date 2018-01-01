У Вільнюсі через сильні морози гинуть люди

У столиці Литви повідомляють про смерть щонайменше трьох людей

Через низьку температуру у Вільнюсі на минулих вихідних померли як мінімум три людини. Про це повідомляє The Associated Press. За даними медиків «швидкої» Вільнюса, ще семеро людей отримали серйозні обмороження рук і ніг за останні кілька днів. Гідрометслужба повідомляє, що протягом останніх двох днів температура впала до мінус



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У столиці Литви повідомляють про смерть щонайменше трьох людей

Через низьку температуру у Вільнюсі на минулих вихідних померли як мінімум три людини. Про це повідомляє The Associated Press.

За даними медиків «швидкої» Вільнюса, ще семеро людей отримали серйозні обмороження рук і ніг за останні кілька днів.

Гідрометслужба повідомляє, що протягом останніх двох днів температура впала до мінус 24 градусів за Цельсієм у центральному литовському місті Укмерге.

Окрім того, у Латвії восьмеро людей були доставлені в лікарню з переохолодженням та обмороженнями через сильний мороз.

У гідрометслужбі Естонії прогнозують, що похолодання збережеться в Балтійському регіоні протягом тижня, в деяких областях температура впаде до мінус 29 градусів за Цельсієм.

Нагадаємо, Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє, що в Україні очікується сильне похолодання і морози до -25 градусів.