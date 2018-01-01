В Україні вирує зима: морози вдарять до -25 градусів
- Сьогодні, 14:45
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На українців чекає похолодання
В Україні очікується сильне похолодання і морози до -25 градусів. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
«За даними Укргідрометцентру, в результаті вторгнення холодного арктичного повітря з півночі Європи в Україні очікується зниження нічної (мінімальної) температури», - йдеться у повідомленні.
25-27 лютого у Київській області буде до -17-22 градусів морозу (у Києві від -16 до -19), місцями в області до -24.
26-27 лютого температура вночі від 14 до 20 градусів нижче нуля. У Волинській, Львівській, Тернопільській, Рівненській, Житомирській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській і Харківській областях місцями до -25. У південній частині температура істотно не зміниться.