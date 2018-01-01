В Україні вирує зима: морози вдарять до -25 градусів

На українців чекає похолодання

В Україні очікується сильне похолодання і морози до -25 градусів. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. «За даними Укргідрометцентру, в результаті вторгнення холодного арктичного повітря з півночі Європи в Україні очікується зниження нічної (мінімальної) температури», - йдеться у повідомленні. 25-27 лютого у



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На українців чекає похолодання

В Україні очікується сильне похолодання і морози до -25 градусів. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«За даними Укргідрометцентру, в результаті вторгнення холодного арктичного повітря з півночі Європи в Україні очікується зниження нічної (мінімальної) температури», - йдеться у повідомленні.

25-27 лютого у Київській області буде до -17-22 градусів морозу (у Києві від -16 до -19), місцями в області до -24.

26-27 лютого температура вночі від 14 до 20 градусів нижче нуля. У Волинській, Львівській, Тернопільській, Рівненській, Житомирській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській і Харківській областях місцями до -25. У південній частині температура істотно не зміниться.