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    У світі

    У власному швейцарському маєтку помер глава групи Ротшильдів

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    <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><span lang="uk-UA">Бенджамін </span><span lang="uk-UA">Де Ротшильд став головою групи після смерті батька в 1997 році</span></p> - У власному швейцарському маєтку помер глава групи Ротшильдів

    Бенджамін Де Ротшильд став головою групи після смерті батька в 1997 році

    Фото: Телебачення Франції

    Спадщина Бенджаміна де Ротшильда складає $194 млрд

    У Швейцарії у віці 57 років помер барон Бенджамін де Ротшильд – нащадок засновника династії Майера Амшеля в сьомому поколінні. Як повідомляє Le Parisien з посиланням на дружину барона і його дочок, смерть настала 15 січня після серцевого нападу в сімейному будинку в Швейцарії.

    Бенджамін де Ротшильд вважався одним з найбільш багатих членів цього роду. Де Ротшильд очолював Edmond de Rothschild Group – незалежну сімейну групу компаній, яка спеціалізується на управлінні активами і на персональному банківському обслуговуванні. Він став головою групи після смерті батька в 1997 році.

    Вартість активів, що знаходяться під управлінням групи, становить 173 млрд швейцарських франків (близько $194 млрд), повідомила Le Figaro. У Edmond de Rothschild Group входять благодійні Фонди Едмона де Ротшильда, також їй належить бренд Edmond de Rothschild Heritage (вишукані вина і сир, готелі і ресторани). Крім того, група спонсорує команду вітрильного спорту Gitana.

    Як повідомлялося раніше, у Парижі помер відомий модельєр Емануель Унгаро, одяг якого носила зокрема Марі-Елен де Ротшильд.

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    Теги: Швейцарія смерть спадщина
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