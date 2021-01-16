У власному швейцарському маєтку помер глава групи Ротшильдів

Бенджамін Де Ротшильд став головою групи після смерті батька в 1997 році

Спадщина Бенджаміна де Ротшильда складає $194 млрд

У Швейцарії у віці 57 років помер барон Бенджамін де Ротшильд – нащадок засновника династії Майера Амшеля в сьомому поколінні. Як повідомляє Le Parisien з посиланням на дружину барона і його дочок, смерть настала 15 січня після серцевого нападу в сімейному будинку в Швейцарії.

Бенджамін де Ротшильд вважався одним з найбільш багатих членів цього роду. Де Ротшильд очолював Edmond de Rothschild Group – незалежну сімейну групу компаній, яка спеціалізується на управлінні активами і на персональному банківському обслуговуванні. Він став головою групи після смерті батька в 1997 році.

Вартість активів, що знаходяться під управлінням групи, становить 173 млрд швейцарських франків (близько $194 млрд), повідомила Le Figaro. У Edmond de Rothschild Group входять благодійні Фонди Едмона де Ротшильда, також їй належить бренд Edmond de Rothschild Heritage (вишукані вина і сир, готелі і ресторани). Крім того, група спонсорує команду вітрильного спорту Gitana.

Як повідомлялося раніше, у Парижі помер відомий модельєр Емануель Унгаро, одяг якого носила зокрема Марі-Елен де Ротшильд.