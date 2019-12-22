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    У Парижі помер відомий модельєр Емануель Унгаро

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    У Парижі помер засновник Будинку моди Емануель Унгаро - У Парижі помер відомий модельєр Емануель Унгаро
    У Парижі помер засновник Будинку моди Емануель Унгаро
    Фото: AFP

    Протягом останніх двох років життя в Унгаро були проблеми зі здоров’ям

    Французький модельєр італійського походження Емануель Унгаро помер у віці 86 років у Парижі.

    Про це повідомляє портал France Info.

    Зазначається, що протягом останніх двох років життя в Унгаро були проблеми зі здоров’ям.

    Унгаро народився у французькому місті Екс-ан-Прованс 13 лютого 1933. У 1956 році влаштувався в Парижі, навчався в іспанського кутюр'є Крістобаля Балансіага.

    У 1965 році він спільно з художницею Сонею Кнапп відкрив власний Будинок моди у французькій столиці. Уже під час показу першої колекції стало очевидно, що його фірмовим стилем будуть яскраві кольори і суміш принтів. Він покинув світ моди у 2004 році.

    Одяг модельєра носили відомі жінки, такі як Жаклін Кеннеді, Катрін Деньов і Марі-Елен де Ротшильд.

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