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    Вперше за 30 років: у Франції народилось жирафеня породи Ротшильда

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    Дитинча жирафа Ротшильда народилося в зоопарку Амневіля 28 вересня - Вперше за 30 років: у Франції народилось жирафеня породи Ротшильда
    Дитинча жирафа Ротшильда народилося в зоопарку Амневіля 28 вересня

    За словами вчених, у Франції народження дитинчат жирафів «можна перелічити на пальцях однієї руки»

    У французькому зоопарку Амневіль вперше за 30 років народився жираф Ротшильда. Цей вид вважається найбільш рідкісним у світі, а у Франції випадки їх народження можна перерахувати на пальцях однієї руки. Про це пише RFI.

    Жирафеня народилось 28 вересня. Воно має зріст 1,75 м та важить 57 кілограмів. Досі йому не обрали ім'я, за це найближчими днями проголосують працівники зоопарку.

    Жираф Ротшильда – це надзвичайно рідкісний вид цих тварин. Всього у дикій природі їх залишилося близько 700. Вони зустрічаються в саванах, на луках та на відкритих лісових масивах Уганди та Кенії.

    Ця порода вважається найвищою серед жирафів: дорослі особини можуть досягати 6 метрів. Також жирафи Ротшильда відрізняються кількістю ріжків на голові (їх у них п'ять) та відсутністю плям на ногах. Цей вид охороняється зоозахисниками. Деякі з жирафів живуть у зоопарках все своє життя, але рідко дають потомство в неволі.

    Нагадаємо, що на українській станції «Академік Вернадський» народилося перше тюленя Уедделла.

    Франція
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