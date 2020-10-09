Вперше за 30 років: у Франції народилось жирафеня породи Ротшильда



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Дитинча жирафа Ротшильда народилося в зоопарку Амневіля 28 вересня

За словами вчених, у Франції народження дитинчат жирафів «можна перелічити на пальцях однієї руки»

У французькому зоопарку Амневіль вперше за 30 років народився жираф Ротшильда. Цей вид вважається найбільш рідкісним у світі, а у Франції випадки їх народження можна перерахувати на пальцях однієї руки. Про це пише RFI.

Жирафеня народилось 28 вересня. Воно має зріст 1,75 м та важить 57 кілограмів. Досі йому не обрали ім'я, за це найближчими днями проголосують працівники зоопарку.

VIDEO: A Rothschild's giraffe calf weighing 57 kilos and measuring 1.75 m tall filmed at Amnéville zoo, eastern France, where she was born on September 28. The species is one of the most endangered distinct populations of giraffe. pic.twitter.com/vWbccd2jt1 — AFP news agency (@AFP) October 7, 2020

Жираф Ротшильда – це надзвичайно рідкісний вид цих тварин. Всього у дикій природі їх залишилося близько 700. Вони зустрічаються в саванах, на луках та на відкритих лісових масивах Уганди та Кенії.

Ця порода вважається найвищою серед жирафів: дорослі особини можуть досягати 6 метрів. Також жирафи Ротшильда відрізняються кількістю ріжків на голові (їх у них п'ять) та відсутністю плям на ногах. Цей вид охороняється зоозахисниками. Деякі з жирафів живуть у зоопарках все своє життя, але рідко дають потомство в неволі.

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