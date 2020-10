Вперше за 30 років: у Франції народилось жирафеня породи Ротшильда

За словами вчених, у Франції народження дитинчат жирафів «можна перелічити на пальцях однієї руки»

У французькому зоопарку Амневіль вперше за 30 років народився жираф Ротшильда. Цей вид вважається найбільш рідкісним у світі, а у Франції випадки їх народження можна перерахувати на пальцях однієї руки. Про це пише RFI.

Жирафеня народилось 28 вересня. Воно має зріст 1,75 м та важить 57 кілограмів. Досі йому не обрали ім'я, за це найближчими днями проголосують працівники зоопарку.

VIDEO: A Rothschild's giraffe calf weighing 57 kilos and measuring 1.75 m tall filmed at Amnéville zoo, eastern France, where she was born on September 28. The species is one of the most endangered distinct populations of giraffe. pic.twitter.com/vWbccd2jt1