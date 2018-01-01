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    Україна вимагає допустити медиків до Балуха, якого утримують в СІЗО окупованого Сімферополя

    Український активіст Володимир Балух не отримує необхідної медичної допомоги у СІЗО
    Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії допустити лікарів до засудженого окупаційним кримським судом українського активіста Володимира Балуха, який знаходиться в Сімферопольському СІЗО. Про це 21 січня повідомила речник зовнішньополітичного відомства України Мар'яна Беца, коментуючи повідомлення про те, що в ізоляторі Балух не
    • Сьогодні, 12:38
    • Розсилка
    Володимир Балух
    Володимир Балух

    Український активіст Володимир Балух не отримує необхідної медичної допомоги у СІЗО

    Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії допустити лікарів до засудженого окупаційним кримським судом українського активіста Володимира Балуха, який знаходиться в Сімферопольському СІЗО. Про це 21 січня повідомила речник зовнішньополітичного відомства України Мар'яна Беца, коментуючи повідомлення про те, що в ізоляторі Балух не отримує медичної допомоги.

    «Не надавати медичну допомогу - нелюдяно і жорстоко. Вимагаємо від Росії допустити лікарів до політв'язню Володимиру Балух», - написала Беца у Twitter.

    Напередодні журналіст Антон Наумлюк повідомив, що український активіст Володимир Балух, який знаходиться в камері для транзитних в колонії-поселенні Сімферопольського СІЗО, не отримує необхідної медичної допомоги.

    Публічних коментарів представників СІЗО Сімферополя з цього приводу немає.

    Підконтрольний Кремлю Роздольненський районний суд 16 січня засудив українського активіста Володимира Балуха, обвинуваченого в зберіганні боєприпасів, до трьох років і семи місяців колонії-поселення, штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян РФ (близько 4,6 тис. грн) і взяв його під варту під час засідання.

    ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок.

    У серпні 2017 року суд виніс вирок українському активісту - три роки і сім місяців колонії загального режиму, а також штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Під час розгляду апеляційної скарги вирок Балуху скасували. Справу відправили на повторний розгляд.

    Роздольненський районний суд 1 грудня змінив запобіжний захід українському активісту на домашній арешт протягом двох місяців.

    Захист Балуха і правозахисники вважають, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - через прапор України, який знаходився на подвір'ї його будинку.

    Джерело: Радіо Свобода

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