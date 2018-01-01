Україна вимагає допустити медиків до Балуха, якого утримують в СІЗО окупованого Сімферополя

Український активіст Володимир Балух не отримує необхідної медичної допомоги у СІЗО

Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії допустити лікарів до засудженого окупаційним кримським судом українського активіста Володимира Балуха, який знаходиться в Сімферопольському СІЗО. Про це 21 січня повідомила речник зовнішньополітичного відомства України Мар'яна Беца, коментуючи повідомлення про те, що в ізоляторі Балух не



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Балух

Український активіст Володимир Балух не отримує необхідної медичної допомоги у СІЗО

Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії допустити лікарів до засудженого окупаційним кримським судом українського активіста Володимира Балуха, який знаходиться в Сімферопольському СІЗО. Про це 21 січня повідомила речник зовнішньополітичного відомства України Мар'яна Беца, коментуючи повідомлення про те, що в ізоляторі Балух не отримує медичної допомоги.

«Не надавати медичну допомогу - нелюдяно і жорстоко. Вимагаємо від Росії допустити лікарів до політв'язню Володимиру Балух», - написала Беца у Twitter.

Напередодні журналіст Антон Наумлюк повідомив, що український активіст Володимир Балух, який знаходиться в камері для транзитних в колонії-поселенні Сімферопольського СІЗО, не отримує необхідної медичної допомоги.

Публічних коментарів представників СІЗО Сімферополя з цього приводу немає.

Підконтрольний Кремлю Роздольненський районний суд 16 січня засудив українського активіста Володимира Балуха, обвинуваченого в зберіганні боєприпасів, до трьох років і семи місяців колонії-поселення, штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян РФ (близько 4,6 тис. грн) і взяв його під варту під час засідання.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок.

У серпні 2017 року суд виніс вирок українському активісту - три роки і сім місяців колонії загального режиму, а також штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Під час розгляду апеляційної скарги вирок Балуху скасували. Справу відправили на повторний розгляд.

Роздольненський районний суд 1 грудня змінив запобіжний захід українському активісту на домашній арешт протягом двох місяців.

Захист Балуха і правозахисники вважають, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - через прапор України, який знаходився на подвір'ї його будинку.

Джерело: Радіо Свобода