В окупованому Криму засудили українського патріота Балуха майже на 4 роки колонії

Російський прокурор просив для Балуха 5 років і 1 місяць позбавлення волі

Підконтрольний Кремлю Роздольненський районний суд засудив українського активіста Володимира Балуха, звинувачуваного у зберіганні боєприпасів, до 3 років і 7 місяців колонії-поселення і штрафу в розмірі 10 тисяч рублів. Про це повідомляє кореспондент «Крим.Реаліі», уточнюючи, що в гривнях цей штраф складає близько 4,6 тисячі. Раніше



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Володимир Балух у суді

Російський прокурор просив для Балуха 5 років і 1 місяць позбавлення волі

Підконтрольний Кремлю Роздольненський районний суд засудив українського активіста Володимира Балуха, звинувачуваного у зберіганні боєприпасів, до 3 років і 7 місяців колонії-поселення і штрафу в розмірі 10 тисяч рублів.



Про це повідомляє кореспондент «Крим.Реаліі», уточнюючи, що в гривнях цей штраф складає близько 4,6 тисячі.



Раніше російський прокурор просив для Балуха 5 років і 1 місяць позбавлення волі з відбуванням у колонії-поселенні і оплату штрафу в розмірі 20 тисяч рублів (9,2 тисяч гривень).



Під час свого заключного слова на засіданні 15 січня Балух заявив, що справа проти нього «сфабрикована у зв'язку з його політичною позицією» і це не змусить його любити «нову Батьківщину».



Речниця Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца заявила в Twitter: «Сфабриковане рішення незаконних судів. Висловлюємо протест».

«Будемо посилювати міжнародний тиск на РФ зі звільнення Балуха», – додала вона.