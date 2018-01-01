В окупованому Криму засудили українського патріота Балуха майже на 4 роки колонії
- Сьогодні, 14:26
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Розсилка
Російський прокурор просив для Балуха 5 років і 1 місяць позбавлення волі
Підконтрольний Кремлю Роздольненський районний суд засудив українського активіста Володимира Балуха, звинувачуваного у зберіганні боєприпасів, до 3 років і 7 місяців колонії-поселення і штрафу в розмірі 10 тисяч рублів.
Про це повідомляє кореспондент «Крим.Реаліі», уточнюючи, що в гривнях цей штраф складає близько 4,6 тисячі.
Раніше російський прокурор просив для Балуха 5 років і 1 місяць позбавлення волі з відбуванням у колонії-поселенні і оплату штрафу в розмірі 20 тисяч рублів (9,2 тисяч гривень).
Під час свого заключного слова на засіданні 15 січня Балух заявив, що справа проти нього «сфабрикована у зв'язку з його політичною позицією» і це не змусить його любити «нову Батьківщину».
Речниця Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца заявила в Twitter: «Сфабриковане рішення незаконних судів. Висловлюємо протест».
«Будемо посилювати міжнародний тиск на РФ зі звільнення Балуха», – додала вона.