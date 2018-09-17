Ураган «Флоренс»: кількість жертв зросла до 15



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10 осіб загинули в Північній Кароліні, п'ятеро - в Південній Кароліні

У Сполучених Штатах Америки (США) через ураган «Флоренс», який обрушився на південно-східне узбережжя, загинули щонайменше 15 осіб.

Про це повідомляє ABC11 з посиланням на дані екстрених служб і поліції.

Як повідомляється, десять осіб загинули в Північній Кароліні, п'ятеро - в Південній Кароліні.

Так, ураган приніс на ці території зливи, повені і сильний вітер. Люди загинули через падіння дерев, від ударів струмом в підтоплених будинках, у ДТП від травм, які вони отримали, рятуючись від стихії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що тисячі американців змушені були залишити свої будинки, через сильний вітер мільйони будинків залишаються без електропостачання.

Проте в Південній Кароліні частково зняли наказ до евакуації. Режим примусової евакуації залишається тільки в округах Горрі і Джорджтаун на північному сході штату.

Крім того, за інформацією Національного Центру ураганів США, сильний дощ, який приходить з ураганом, може привести до катастрофічних повеней у Північній і Південній Кароліні.

Раніше повідомлялося, що щонайменше семеро людей загинули в результаті урагану «Флоренс», який досяг атлантичного узбережжя США і зараз по силі вітру класифікується як тропічний шторм.