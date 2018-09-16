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    У світі

    Кількість жертв шторму «Флоренс» у США зросла до семи

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    Близько мільйона домоволодінь залишаються без електроенергії в результаті негоди - Кількість жертв шторму «Флоренс» у США зросла до семи
    Фото: Reuters
    Близько мільйона домоволодінь залишаються без електроенергії в результаті негоди

    «Флоренс» продовжує провокувати «катастрофічні повені» в Північній і Південній Каролінах

    До семи зросла кількість загиблих внаслідок тропічного шторму «Флоренс», що вдарив по узбережжю американських штатів Північна і Південна Кароліна.

    Близько мільйона домоволодінь і фірм залишаються без електроенергії в результаті негоди, яка сягнула східного узбережжя США 14 вересня і продовжує рух углиб материка.

    Національний центр з вивчення ураганів вранці 15 вересня повідомив, що «Флоренс» продовжує провокувати «катастрофічні повені» в Північній і Південній Каролінах.

    Губернатор Північної Кароліни Рой Купер закликав жителів, яких евакуювали через наближення негоди, не повертатися в свої будинки до офіційного оголошення.

    Раніше повідомлялося, що щонайменше 6 людей загинули в результаті урагану «Флоренс», який досяг атлантичного узбережжя США і зараз по силі вітру класифікується як тропічний шторм.

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