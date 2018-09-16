Кількість жертв шторму «Флоренс» у США зросла до семи



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Фото: Reuters Близько мільйона домоволодінь залишаються без електроенергії в результаті негоди

«Флоренс» продовжує провокувати «катастрофічні повені» в Північній і Південній Каролінах

До семи зросла кількість загиблих внаслідок тропічного шторму «Флоренс», що вдарив по узбережжю американських штатів Північна і Південна Кароліна.

Близько мільйона домоволодінь і фірм залишаються без електроенергії в результаті негоди, яка сягнула східного узбережжя США 14 вересня і продовжує рух углиб материка.

Національний центр з вивчення ураганів вранці 15 вересня повідомив, що «Флоренс» продовжує провокувати «катастрофічні повені» в Північній і Південній Каролінах.

Губернатор Північної Кароліни Рой Купер закликав жителів, яких евакуювали через наближення негоди, не повертатися в свої будинки до офіційного оголошення.

Раніше повідомлялося, що щонайменше 6 людей загинули в результаті урагану «Флоренс», який досяг атлантичного узбережжя США і зараз по силі вітру класифікується як тропічний шторм.