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Уряд КНДР повідомив Японію про плани запустити власний супутник

Діана Гасюк
glavcom.ua
Уряд КНДР повідомив Японію про плани запустити власний супутник
лідер Північної Кореї Кім Чен Ин інспектує Національне управління аерокосмічного розвитку
фото: Reuters

Військовий супутник є частиною зусиль ядерної Північної Кореї щодо вдосконалення технологій спостереження

Північна Корея попередила Японію про свій план запустити супутник у період з 31 травня по 11 червня. Про це повідомляє Reuters.

Аналітики вважають, що військовий супутник є частиною зусиль ядерної Північної Кореї щодо вдосконалення технологій спостереження, включно з безпілотниками, щоб покращити його здатність вражати цілі в разі конфлікту.

Протягом останніх місяців Північна Корея також провела ряд випробувань ракет і зброї, включаючи нову твердопаливну міжконтинентальну балістичну ракету (МБР).

Північна Корея повідомила японську берегову охорону про запланований запуск, повідомив представник берегової охорони Reuters, підтверджуючи попередні повідомлення громадського мовника NHK та інших японських ЗМІ.

 В уряді Японії заявили, що зроблять усе можливе, щоб зібрати та проаналізувати інформацію про запуск.

«Ми наполегливо закликаємо Північну Корею утриматися від запуску», - йдеться в повідомленні офісу прем'єр-міністра в Twitter, додавши, що вона буде співпрацювати «з відповідними країнами, такими як США та Південна Корея».

У американському аналітичному центрі, 26 травня, повідомили, що комерційні супутникові знімки фіксують, що будівництво стартового майданчика у прибережній зоні на схід від північнокорейської станції запуску супутників «Сохе» просувається «з великою швидкістю».

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Теги: будівництво Північна Корея Японія

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