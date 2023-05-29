Уряд КНДР повідомив Японію про плани запустити власний супутник

Військовий супутник є частиною зусиль ядерної Північної Кореї щодо вдосконалення технологій спостереження

Північна Корея попередила Японію про свій план запустити супутник у період з 31 травня по 11 червня. Про це повідомляє Reuters.

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Аналітики вважають, що військовий супутник є частиною зусиль ядерної Північної Кореї щодо вдосконалення технологій спостереження, включно з безпілотниками, щоб покращити його здатність вражати цілі в разі конфлікту.

Протягом останніх місяців Північна Корея також провела ряд випробувань ракет і зброї, включаючи нову твердопаливну міжконтинентальну балістичну ракету (МБР).

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Північна Корея повідомила японську берегову охорону про запланований запуск, повідомив представник берегової охорони Reuters, підтверджуючи попередні повідомлення громадського мовника NHK та інших японських ЗМІ.

В уряді Японії заявили, що зроблять усе можливе, щоб зібрати та проаналізувати інформацію про запуск.

«Ми наполегливо закликаємо Північну Корею утриматися від запуску», - йдеться в повідомленні офісу прем'єр-міністра в Twitter, додавши, що вона буде співпрацювати «з відповідними країнами, такими як США та Південна Корея».

У американському аналітичному центрі, 26 травня, повідомили, що комерційні супутникові знімки фіксують, що будівництво стартового майданчика у прибережній зоні на схід від північнокорейської станції запуску супутників «Сохе» просувається «з великою швидкістю».