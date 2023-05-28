Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Шахедами» керують через супутник: Повітряні сили попередили про підступність іранських дронів

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Шахедами» керують через супутник: Повітряні сили попередили про підступність іранських дронів
Уночі найефективнішим засобом проти «Шахедів» є зенітні керовані ракети
фото з відкритих джерел

Ворог намагається заплутати та ввести в оману нашу протиповітряну оборону

Окупанти РФ керують іранськими дронами-камікадзе «Shahed» через супутник. Тому повітряна тривога може тривати довго. Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. Він роз'яснив підступність дронів-камікадзе.

«Летіли з півдня та півночі. Далі вони летять групами, партіями розлітаються по різних напрямках, в кожного дрона свій маршрут, кожен БПЛА має GPS-навігацію, керується через супутник, таким чином він може літати навіть по колу, і за певний час завдати удару», – розповідає Ігнат.

Речник Повітряних сил додав, що ворог намагається заплутати та ввести в оману нашу протиповітряну оборону. Для цього росіяни використовують рельєф місцевості, аби зникати з радарів.

За словами Ігната, вночі найефективнішим засобом проти «Шахедів» є зенітні керовані ракети, які мають велику зону ураження, порівняно з малим ППО.

Нагадаємо, під час масованої атаки по Україні у ніч проти 28 травня росіяни випустили 54 дрони-камікадзе. Загалом зафіксовано пуски рекордної кількості дронів-камікадзе – 54. Чергову нічну атаку ворог спрямував на військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури держави в центральних регіонах країни, зокрема на Київщину.

Читайте також: РФ «привітала» Київ із Днем міста: Ігнат розповів деталі нічної атаки
Теги: військові ворог тривога росіяни Юрій Ігнат

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Загалом вночі було знищено 36 «Шахедів»
ЗСУ показали, як збивали вночі «Шахеди» над Києвом (відео)
25 травня, 11:07
Наслідки атаки дронів на Кіровоградщину
«Шахеди» атакували нафтобазу в одній із областей
3 травня, 08:25
Окупанти запустили по Україні п'ять іранських безпілотників
Окупанти знову запускали «Шахеди»: Повітряні сили назвали кількість збитих дронів
22 квiтня, 02:18

Події в Україні

«Шахедами» керують через супутник: Повітряні сили попередили про підступність іранських дронів
«Шахедами» керують через супутник: Повітряні сили попередили про підступність іранських дронів
Україна пройшла через одну із найбільших атак «Шахедами» – Зеленський
Україна пройшла через одну із найбільших атак «Шахедами» – Зеленський
У Лисичанську дезертирували близько 80 окупантів із підрозділу «Шторм-Z» – Генштаб
У Лисичанську дезертирували близько 80 окупантів із підрозділу «Шторм-Z» – Генштаб
Пригожин анонсував «колосальний наступ» на Краматорськ та Слов'янськ
Пригожин анонсував «колосальний наступ» на Краматорськ та Слов'янськ
Пішов у «Вагнер» заробляти: росіянка розповідає, чому знайомий подався вбивати українців (перехоплення)
Пішов у «Вагнер» заробляти: росіянка розповідає, чому знайомий подався вбивати українців (перехоплення)
Нічна атака «Шахедів»: у Житомирі пошкоджено майже 30 будинків
Нічна атака «Шахедів»: у Житомирі пошкоджено майже 30 будинків

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
82K
Захід висловлює побоювання щодо амбіцій ГУР – The Times
67K
Путін нарешті відреагував на події у Бєлгороді
38K
На Житомирщині прогриміли вибухи
33K
Хвилина мовчання: згадаймо медикиню Катерину Ступницьку
30K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад п'ять годин
9268
«Ничего нету, палки только»: окупанти кажуть, що Бєлгородщину нічим обороняти (перехоплення)

Новини

Атака на Київ, США запобігли дефолту: головне за ніч
Сьогодні, 07:15
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад п'ять годин
Сьогодні, 06:32
Опади будуть у деяких областях: прогноз погоди на 28 травня
Сьогодні, 04:58
28 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:32
Землетрус в Україні, «бавовна» в Росії: головне за ніч
Вчора, 07:32
Окупанти безуспішно атакують на чотирьох напрямках: дані Генштабу з фронту
Вчора, 06:52

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту