«Шахедами» керують через супутник: Повітряні сили попередили про підступність іранських дронів

Ворог намагається заплутати та ввести в оману нашу протиповітряну оборону

Окупанти РФ керують іранськими дронами-камікадзе «Shahed» через супутник. Тому повітряна тривога може тривати довго. Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. Він роз'яснив підступність дронів-камікадзе.

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«Летіли з півдня та півночі. Далі вони летять групами, партіями розлітаються по різних напрямках, в кожного дрона свій маршрут, кожен БПЛА має GPS-навігацію, керується через супутник, таким чином він може літати навіть по колу, і за певний час завдати удару», – розповідає Ігнат.

Речник Повітряних сил додав, що ворог намагається заплутати та ввести в оману нашу протиповітряну оборону. Для цього росіяни використовують рельєф місцевості, аби зникати з радарів.

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За словами Ігната, вночі найефективнішим засобом проти «Шахедів» є зенітні керовані ракети, які мають велику зону ураження, порівняно з малим ППО.

Нагадаємо, під час масованої атаки по Україні у ніч проти 28 травня росіяни випустили 54 дрони-камікадзе. Загалом зафіксовано пуски рекордної кількості дронів-камікадзе – 54. Чергову нічну атаку ворог спрямував на військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури держави в центральних регіонах країни, зокрема на Київщину.