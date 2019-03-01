Лідери Норвегії та Фінляндії відвідають Арктичний форум в Росії



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У форумі візьмуть участь міністр закордонних справ Норвегії Іне Сьорейде, а також прем'єр-міністр Ерна Сольберг

Головною темою Арктичного форуму стане питання зміни клімату, а також стратегія зі скорочення використання чорного вугілля

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо візьме участь в санкт-петербурзькому Арктичному форумі, який відбудеться 9-10 квітня.

Про це заявила представниця президента, пише The Barents Observer.

Нііністьо спочатку сподівався організувати арктичний саміт у фінській Лапландії, проте тепер вирішив поїхати до Санкт-Петербурга. На Арктичному форумі завершиться термін головування Фінляндії в Арктичній раді.

Головною темою Арктичного форуму стане питання зміни клімату, а також стратегія зі скорочення використання чорного вугілля, відповідно до плану Нііністьо.

У форумі візьмуть участь міністр закордонних справ Норвегії Іне Сьорейде, а також прем'єр-міністр Ерна Сольберг, для якої це стане першим візитом до РФ після початку агресії проти України в 2014 році.

Арктика охоплює центральну частину Північного Льодовитого океану, його регіональні моря, такі як Баренцове, Карське і Чукотське, а також території Канади, Данії, Фінляндії, Ісландії, Норвегії, Російської Федерації, Швеції та США. Арктичними державами є три країни-члени ЄС, в той час як Ісландія і Норвегія є членами Європейської економічної зони.