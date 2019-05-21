Уряд Великої Британії підтримав зміни до угоди про Brexit



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Законопроект буде поставлений на голосування у парламенті на початку червня

Уряд країни погодився з планом Мей, включаючи компроміси, покликані привернути підтримку членів парламенту від Лейбористської партії

Прем'єр-міністер Великої Британії Тереза Мей провела засіданні уряду, де обговорювалися нові пропозиції для угоди про Brexit. Про це повідомляє ВВС.

Так, уряд країни погодився з планом Мей, включаючи компроміси, покликані привернути підтримку членів парламенту від Лейбористської партії. Серед них ідея тимчасових митних відносин з ЄС до наступних загальних виборів, а також заходи щодо захисту навколишнього середовища і прав працівників.

Законопроект буде поставлений на голосування у парламенті на початку червня.

Раніше Мей відмовилася назвати дату свої відставки, проте пообіцяла узгодити графік виборів нового лідера в найближчі тижні, після голосування щодо угоди про Brexit.

Раніше Британія та ЄС домовилися відтермінувати Brexit до 31 жовтня.

Нагадаємо, 23 червня 2016 року у Британії відбувся референдум, який показав, що 52% британців воліють покинути Євросоюз. 29 березня 2017 року Велика Британія офіційно повідомила Європейський союз про свій намір покинути ЄС, запустивши процедуру Brexit. Повідомлялось, що остаточна вартість Brexit для Британії може сягнути 55 мільярдів євро. Цю суму країна виплачуватиме ЄС до 2064 року.