Тереза Мей звернулася до Зеленського



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Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей

Велика Британія буде і надалі підтримувати реформи, безпеку і процвітання України, - йдеться у повідомленні

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей привітала Володимира Зеленського з вступом на посаду Президента України і вказала, що з нетерпінням чекає тісної співпраці з ним і його адміністрацією. Про це йдеться у заяві, поширеній у понеділок офісом британського прем'єра.

«Вітання Володимиру Зеленському з його вступом сьогодні на посаду нового президента України. Велика Британія буде і надалі підтримувати реформи, безпеку і процвітання України, і я з нетерпінням чекаю тісної співпраці з вами і вашою адміністрацією», - відзначила Тереза Мей.

Додамо, представником Великої Британії на церемонії інавгурації Президента Володимира Зеленського у Верховній Раді був державний міністр у справах Співдружності та ООН з МЗС Великої Британії лорд (Тарік) Ахмад Вімблдонський.

Нагадаємо, 20 травня Зеленський вступив на посаду президента України.

На церемонії інавгурації були присутні колишні президенти України – Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко, екс-голови Верховної Ради, представники органів державної влади, міський голова Києва Віталій Кличко, представники церков та іноземні гості. Зокрема, президент Грузії Саломе Зурабішвілі, президент Естонії Керсті Кальюлайд, президент Латвії Раймондс Вейоніс, президент Литви Даля Грибаускайте та президент Угорщини Янош Адер, а також представники США, Канади, Франції, Польщі, Туреччини, Молдови, Азербайджану, Білорусі, Румунії, Словаччини, Болгарії.

Також церемонію відвідали представники НАТО та Європейського Союзу.

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