Уряду Канади потрібен чарівник



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Крайній термін подачі заявок - 30 серпня

Зарплата чарівників становитиме від 57 430 і до 61 877 доларів

Секретаріат казначейської Ради Канади (TBS) опублікував оголошення про найм на «різні адміністративні посади чарівника». Про це йдеться в оголошенні на сайті TBS, повідомляє УНН.

«Незалежно від того, до якого «факультету» ви належите, Секретаріат Ради казначейства Канади має різні команди, відбір в які ми б хотіли провести з допомогою нашого «Сортувального Капелюху». Ми шукаємо сильних і мотивованих кандидатів, які зацікавлені в наданні впливу на канадських громадян. З нашою програмою управління талантами ми допоможемо вам рости, вчитися і розвивати магічну кар'єру на державній службі», - йдеться в оголошенні.

Про обов'язки «чарівників» в оголошенні нічого не сказано, а от зарплата становитиме від 57 430 і до 61 877 доларів.

Крайній термін подачі заявок - 30 серпня.

Як повідомлялося раніше, після ходи на честь Дня святого Патріка в Канаді госпіталізовано 18 осіб.