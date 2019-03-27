Канада хоче зобов’язати соцмережі видаляти екстремістський контент



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Влада Канади шукає спосіб, як ідентифікувати екстремістський контент швидко, ще до того, як він був опублікований

Канада ретельно вивчає можливість законодавчого примусу соціальних мереж до видалення екстремістського контенту.

Про це Global News розповів міністр громадської безпеки Канади Ральф Гудейл.

«Ми дуже-дуже уважно приглядаємося до цього. Це питання обговорювалося на міністерському рівні під час зустрічі членів «П’яти очей», а також G7, коли довгі дискусії велися навколо того, як нам заохотити соціальні мережі швидше та ефективніше розбиратися із токсичними комунікаціями, що закликають до насильства та ненависті й, очевидно, завдають значної шкоди суспільству», - прокоментував Гудейл можливість ухвалення законодавства, що зобов’язало б соцмережі видаляти екстремістські матеріали.

Він наголосив, що Канада «розгляне усі наявні механізми, аби ефективно дати цьому раду».

«Коли керівники соціальних мереж приходять на міністерські зустрічі, то зазвичай наводять багато прикладів того, як швидко вони вирішили певні проблемні питання, та розповідають про технології, що дозволяють миттєво реагувати. Вони стверджують, що роблять усе, що можуть. Однак, громадськість починає втрачати терпимість до аргументу «робимо усе, що можемо», вона хоче ефективних дій», - зазначив міністр.

Гудейл також закликав більші й заможніші компанії ділитися своїми технологіями у цій сфері з меншими, аби разом діяти якомога ефективніше.

«Ми мусимо знайти спосіб, як ідентифікувати такий контент швидко, ще до того, як він був опублікований, й прибирати його», - зауважив він.

При цьому, на переконання міністра, відповідні законодавчі зміни не потребують тривалого часу для ухвалення.

«Ми хочемо ретельно обдумати проблему, але це не означає, що робитимемо це довго», - підсумував Гудейл.

Нагадаємо: терорист, який позаминулого тижня розстріляв більше 50 людей у Новій Зеландії, транслював свій злочин у Фейсбук. Він також оприлюднив «маніфест«, у якому зазначив, що радикалізувався в інтернеті.