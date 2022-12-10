В Абатстві Даунтон зазвучали українські колядки (відео)

Хор українських жінок, які через війну виїхали до Британії, заспівали колядки у замку Хайклер

У замку Хайклер у графстві Гемпшир, у якому відбувалися зйомки відомого серіалу та однойменного фільму «Аббатство Даунтон» зазвучали українські колядки. Відповідне відео опубліковано в Instagram замку Хайклер.

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Хор українських жінок, які через війну виїхали до Британії, заспівали колядки у замку Хайклер. Їх особисто відрекомендувала власниця замку графиня Карнарвон.

«Дякую українському жіночому хору, який прийшов сьогодні заспівати для відвідувачів. Три місяці тому одна з приймаючої сім’ї згадала, що вони почали співати разом, тож я запропонував їм зібрати пісні та різдвяні колядки, і Хайклер із задоволенням їх привітає. Ще раз дякую, і ми всі думаємо про вас і всі ваші родини», – йдеться у повідомленні.

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Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Highclere Castle (@highclere_castle)

Напередодні український «Щедрик» пролунав у Нью-Йорку. Дитячий хор прибув до міста й прямо на Центральному вокзалі виконав найвідомішу у світі різдвяну пісню.