День святого Миколая та Різдво: ПЦУ роз’яснила, чи зміниться календар свят

Дати відзначення всіх зимових свят (за винятком Різдва) залишаються тими ж, що і минулого року

Враховуючи війну та суспільний запит, Священний Синод Православної церкви України постановив, що в окремих громадах богослужіння за чином свята Різдва Христового може бути звершене 25 грудня. Проте це можливе лише за спільним рішенням настоятеля і громади. Про це повідомляє Православна церква України.

«Таке богослужіння не заміняє служб різдвяного циклу, визначених традиційним календарем, а є лише додатковою можливістю прославити подію Христового Різдва тим, хто бажає це зробити 25 грудня», – йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим виникає питання коли відзначати свято на честь святителя Миколая Чудотворця: 6 чи 19 грудня.

«Відповідь проста: 19 грудня», – зазначили в ПЦУ.

Зазначається, що не було ухвалення рішення про зміну календаря, хоча обговорення цієї можливості триває, тож дати відзначення всіх зимових свят залишаються тими ж, що і минулого року:

19 грудня – вшановуємо святителя Миколая Чудотворця;

7 січня – Різдво Христове;

14 січня – вшановуємо святителя Василія Великого;

19 січня – свято Хрещення Господнього

«Тож цього року продовжуємо відзначати церковні свята у звичні нам дати. А можливі календарні зміни можуть відбутися за запитом вірних, вираженим не лише у словах, але й діях», – додали в ПЦУ.

Нагадаємо, 18 жовтня Священний Синод Православної Церкви України оприлюднив заяву щодо «проблемних питань державно-церковних відносин». Зокрема йдеться про створення штучних перешкод представниками органів державної влади та місцевого самоврядування під час виходу з підпорядкування структур Московського патріархату в Україні та їхнього долучення до ПЦУ.