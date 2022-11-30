Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

День святого Миколая та Різдво: ПЦУ роз’яснила, чи зміниться календар свят

glavcom.ua
День святого Миколая та Різдво: ПЦУ роз’яснила, чи зміниться календар свят
фото ілюстративне

Дати відзначення всіх зимових свят (за винятком Різдва) залишаються тими ж, що і минулого року

Враховуючи війну та суспільний запит, Священний Синод Православної церкви України постановив, що в окремих громадах богослужіння за чином свята Різдва Христового може бути звершене 25 грудня. Проте це можливе лише за спільним рішенням настоятеля і громади. Про це повідомляє Православна церква України.

«Таке богослужіння не заміняє служб різдвяного циклу, визначених традиційним календарем, а є лише додатковою можливістю прославити подію Христового Різдва тим, хто бажає це зробити 25 грудня», – йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим виникає питання коли відзначати свято на честь святителя Миколая Чудотворця: 6 чи 19 грудня.

«Відповідь проста: 19 грудня», – зазначили в ПЦУ.

Зазначається, що не було ухвалення рішення про зміну календаря, хоча обговорення цієї можливості триває, тож дати відзначення всіх зимових свят залишаються тими ж, що і минулого року:

  • 19 грудня – вшановуємо святителя Миколая Чудотворця;
  • 7 січня – Різдво Христове;
  • 14 січня – вшановуємо святителя Василія Великого;
  • 19 січня – свято Хрещення Господнього

«Тож цього року продовжуємо відзначати церковні свята у звичні нам дати. А можливі календарні зміни можуть відбутися за запитом вірних, вираженим не лише у словах, але й діях», – додали в ПЦУ.

Нагадаємо, 18 жовтня Священний Синод Православної Церкви України оприлюднив заяву щодо «проблемних питань державно-церковних відносин». Зокрема йдеться про створення штучних перешкод представниками органів державної влади та місцевого самоврядування під час виходу з підпорядкування структур Московського патріархату в Україні та їхнього долучення до ПЦУ. 

Читайте також: Коли святкувати Різдво? «Календарний експеримент» ПЦУ дезорієнтував українців
Теги: Різдвяні свята хрещення православна церква

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Проводиться огляд території та приміщень монастиря для виявлення заборонених до обігу предметів
СБУ проводить обшуки у Мукачівській єпархії Московської церкви (фото)
Сьогодні, 09:20
Рішення помісної Православної церкви викликало жваву дискусію у соцмережах, у парафіях та просто «на вулиці»
Коли святкувати Різдво? «Календарний експеримент» ПЦУ дезорієнтував українців релігія
29 жовтня, 08:00
Церква взяла до уваги численні запити
Православна церква України дозволила різдвяні богослужіння 25 грудня
19 жовтня, 01:57

Суспільство

День святого Миколая та Різдво: ПЦУ роз’яснила, чи зміниться календар свят
День святого Миколая та Різдво: ПЦУ роз’яснила, чи зміниться календар свят
Сніг випаде у північних областях: прогноз погоди на 30 листопада
Сніг випаде у північних областях: прогноз погоди на 30 листопада
30 листопада: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
30 листопада: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
У Херсоні електропостачання відновлено для 50% споживачів
У Херсоні електропостачання відновлено для 50% споживачів
«Фейкових ветеранів не буде». Стартує оформлення документів учасників бойових дій
«Фейкових ветеранів не буде». Стартує оформлення документів учасників бойових дій
Гендиректор Yasno пояснив, чому зараз важливо вчасно платити за спожиту електрику
Гендиректор Yasno пояснив, чому зараз важливо вчасно платити за спожиту електрику

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
124K
Чому у вівторок не відбувся масовий ракетний удар по Україні – пояснення Арестовича
35K
ЗСУ атакували ворога у двох областях: поранені майже 500 окупантів
30K
Чому деякі будинки постійно із світлом? Уряд звернувся до обленерго та місцевої влади 
27K
«Блекаут – це не кінець світу». Глава «Укренерго» розповів, до чого готуватися українцям
16K
Митрополит Московської церкви, якому СБУ оголосила підозру, потрапив у лікарню
9911
Банкова іронічно прокоментувала пропозиції Кремля про переговори

Новини

За добу українська авіація завдала 17 нищівних ударів по позиціях окупантів
Сьогодні, 06:49
ЗСУ ліквідували підрозділ окупантів у Сватовому – Генштаб
Вчора, 07:10
Українські воїни ударили по об’єкту окупантів в Енергодарі – Генштаб
28 листопада, 07:09
Чому Росія стала частіше йти на обмін полоненими: відповідь аналітиків ISW
26 листопада, 07:03
Супутник ICEYE виявив 2600 одиниць військової техніки окупантів
26 листопада, 01:17
Погіршення погодних умов: рятувальники звернулися до українців
25 листопада, 20:30

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту