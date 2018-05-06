В Африці від удару жирафа загинув відомий режисер

Інцидент трапився під час зйомок художнього фільму

Відомий у Південній Африці кінорежисер Карлос Карвалью помер після того, як його ударив жираф. Інцидент трапився під час зйомок художнього фільму на сафарі-майданчику у ПАР, пише The Telegraph. 47-річний Карвалью працював на спеціальному майданчику, коли до нього і асистентів підійшов жираф «Джеральд». «Коли Карлос стояв перед



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Інцидент трапився під час зйомок художнього фільму

Відомий у Південній Африці кінорежисер Карлос Карвалью помер після того, як його ударив жираф.

Інцидент трапився під час зйомок художнього фільму на сафарі-майданчику у ПАР, пише The Telegraph.

47-річний Карвалью працював на спеціальному майданчику, коли до нього і асистентів підійшов жираф «Джеральд».

«Коли Карлос стояв перед жирафом, тварина розставила ноги, нагнула шию і вдарила головою Карлоса», — пояснив власник майданчика Річард Брукер.

Пораненого режисера госпіталізували вертольотом до лікарні Йоганнесбурга, однак він помер від важкої травми голови.

Власник майданчику Брукер вважає, що жираф не винен у смерті режисера.

Асистент Карвалью, Дрікус Ван Дер Мерве, розповів, що стояв поруч з ним, коли трапився інцидент. «Ми почали знімати крупним планом його тіло і ноги. Потім, коли Карлос переглядав окуляр камери, Джеральд хитнув головою і вдарив його», — розповів він.

Карвалью розпочав кар'єру у кіноіндустрії в 1992 році, він відомий своїми фільмами про дику природу та сафарі. Режисер виграв Срібного лева на Каннському кінофестивалі у 2003 році.

Раніше повідомлялось, що у Франції під час спроби встановити світовий рекорд загинув відомий гонщик Франсуа Жіссі.

Джерело: Громадське