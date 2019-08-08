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    У світі

    В Атлантичному океані прогнозують аномальний сезон ураганів

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    Ураган - В Атлантичному океані прогнозують аномальний сезон ураганів
    Ураган

    Ймовірність того, що активність сезону ураганів в Атлантичному океані буде вищою за норму, підвищена до 45% (з 30% в травні)

    Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) прогнозує, що в сезон ураганів 2019 року кількість ураганів буде вище середнього показника.

    За оцінками експертів NOAA, які відстежують океанічні і атмосферні явища, умови, що склалися, вказують на аномально високу активність сезону ураганів.

    В оновленому звіті ймовірність того, що активність сезону ураганів в Атлантичному океані буде вищою за норму, підвищена до 45% (з 30% в травні). Імовірність активності сезону в межах норми становить 35%, а ймовірність того, що в сезон кількість штормів буде нижче норми, знижена до 20%.

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    Згідно зі звітом NOAA, в сезон ураганів прогнозується приблизно 10−17 штормів(швидкість вітру перевищує 39 миль на годину), з яких 5−9 стануть ураганами (від 74 миль на годину), включаючи 2−4 дуже інтенсивні урагани (111 миль на годину та більше).

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    Оновлений прогноз був оприлюднений безпосередньо перед початком піку сезону ураганів в Атлантиці, який починається у другій половині серпня.

    У сезон ураганів 2018 року на США обрушився ураган Майкл. За даними американського Національного центру з ураганів, швидкість вітру усередині нього становила 245 км на годину. Через ураган загинули 74 людини.

    У 2017 році в результаті потужного урагану Ірма в Карибському басейні і США загинули 134 людини. Він названий найтривалішим ураганом за всю історію спостережень.

    До слова, через аномальну спеку на Алясці розтанув лід.

    Джерело: Новое Время

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