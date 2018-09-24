В Австралію вперше за 75 років приїде прем’єр Японії



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Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе

Візит японського прем’єра заплановано на середину листопада

Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе планує здійснити історичний візит до австралійського Дарвіна та стане першим японським лідером за понад 75 років, який відвідає місто після того, як ВПС Японії розбомбили його під час Другої світової війни.

Про це повідомляє телекомпанія АВС.

«З огляду на мінливу динаміку безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні, неймовірно важливо, щоб Австралія дивилася на регіональних партнерів, таких як Японія, і консолідувала і розвивала ці відносини», - вважає доктор Бек Стратінг з університету La Trobe.

Візит японського прем’єра заплановано на середину листопада. У цей час столиця Північної території стане місцем зупинки для лідерів, які візьмуть участь в АТЕС і саміті Східної Азії в Сінгапурі.

За словами доктора Бек Стратінг, цей візит буде важливим перш за все для нового австралійського прем’єра, який нещодавно очолив уряд країни внаслідок внутрішньопартійної боротьби та зміщення свого попередника Малкольма Тернбулла.

Нагадаємо, бомбардування Дарвіна під час Другої світової війни - це найбільша одиночна атака, коли-небудь здійснена іноземною державою в Австралії.

Внаслідок руйнівних повітряних нальотів на місто, здійснених у 1942 році японськими ВПС, в яких були задіяні 188 літаків, близько 235 осіб було вбито та ще понад 400 отримали поранення.

До слова, раніше Японія повідомила, за яких умов підпише з Путіним мирний договір.

Джерело: Укрінформ