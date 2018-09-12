Японія повідомила, за яких умов підпише з Путіним мирний договір



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Японія підпише мирний договір з РФ тільки після повернення чотирьох островів

Японія не укладатиме мирний договір з Російською Федерацією, поки сторони не вирішать питання про Курильські острови. Про це сказав генеральний секретар кабінету міністрів Японії Йосіхіде Суга, передає Sankei.

Йдеться про те, що впродовж більш ніж 70 років країни не можуть підписати мирний договір про територіальну суперечку навколо Курильських островів. Головною умовою для його укладення Токіо називає повернення островів Ітуруп, Кунашир, Шикотан і Хабомаї. У Кремлі вважають, що Південні Курили увійшли до складу СРСР за підсумками Другої світової війни і суверенітет над ними не підлягає сумніву.

«Ми будемо наполегливо продовжувати переговори на основі такого курсу - вирішити проблему з поверненням «північних територій», а потім - укладення мирного договору», - пояснив представник уряду Японії. Також він додав, що офіційно Японія не буде коментувати кожне висловлювання російського лідера Путіна.

Йосіхіде Суга зазначив, що країни можуть продовжити вирішення спірних питань уже після підписання документа.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін пропонує Японії до кінця 2018 року укласти мирний договір, про що він заявив на пленарному засіданні Східного економічного форуму.

Рік тому підписати договір закликав прем'єр Сіндзо Абе. Виступаючи на сесії Східного економічного форуму, Абе назвав «ненормальною» ситуацію, коли дві країни досі не уклали мирний договір за підсумками Другої світової війни.