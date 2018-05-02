Як зупинити «Північний потік-2»? Газовий експерт розкритикував українських дипломатів за пасивність

Експерт закликає українців вимагати від ЄС солідарної позиції, бо Україна – член Енергетичного Співтовариства

Президент центру глобалістики «Стратегія XXI» Михайло Гончар вважає, що Україна не має важелів впливу на будівництво «Північного потоку-2», проте більш активна робота українських дипломатів могла б покращити ситуацію. Такими думками експерт поділився у інтерв’ю «Главкому». «Навіть країни-члени



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Михайло Гончар

Експерт закликає українців вимагати від ЄС солідарної позиції, бо Україна – член Енергетичного Співтовариства

Президент центру глобалістики «Стратегія XXI» Михайло Гончар вважає, що Україна не має важелів впливу на будівництво «Північного потоку-2», проте більш активна робота українських дипломатів могла б покращити ситуацію. Такими думками експерт поділився у інтерв’ю «Главкому».

«Навіть країни-члени ЄС є безсилими, - пояснює Гончар. - Тим більше Україна, яка не член ЄС. Ми можемо робити заяви, але реакція на них буде лише вербальною, хоча так не мало би бути».

За його словами, ми можемо вимагати від ЄС солідарної позиції, бо Україна – член Енергетичного Співтовариства, має Угоду про асоціацію зі статтею 274 (стаття 274 – Співробітництво у сфері використання інфраструктури).

«Але нашим «високоосвіченим і високодосвідченим» дипломатам, які сидять на Банковій, Михайлівській, Грушевського, у Брюсселі сказали про те, що немає підстави проводити консультації відповідно до цієї статті Угоди про асоціацію, бо Європейська комісія не підтримує цей проект. Наша дипломатія тут же і заспокоїлась, мовляв, Брюссель проти», - додає Гончар.

На думку експерта, тут мало просто вимагати консультацій заради консультацій.

«Тут потрібно напрацьовувати спільними зусиллями конкретний алгоритм протидії цьому проекту і схиляти до цього Єврокомісію, діючи спільно з дипломатією цілої групи країн-членів ЄС, передусім з Польщею, які опонують «Північному потоку-2», - наголосив Гончар.

Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що проект «Північний потік-2» не може бути реалізований без збереження України як країни-транзитера.

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