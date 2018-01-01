В автобусі поблизу Парижа виявили вкрадену картину Дега

Ніхто з пасажирів не визнав, що віз картину із собою

У автобусі поблизу Парижа знайшли полотно «Хористи» Едгара Дега, яке викрали з музею Марселя в 2009 році. Міністр культури Франції Франсуаза Ніссен заявила, що влада виявила картину в багажному відділенні автобуса, який зупинився на автовокзалі. Експерти підтвердили, що це було полотно «Хористи». Пастельний малюнок оцінюють



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ніхто з пасажирів не визнав, що віз картину із собою

У автобусі поблизу Парижа знайшли полотно «Хористи» Едгара Дега, яке викрали з музею Марселя в 2009 році. Міністр культури Франції Франсуаза Ніссен заявила, що влада виявила картину в багажному відділенні автобуса, який зупинився на автовокзалі.

Експерти підтвердили, що це було полотно «Хористи». Пастельний малюнок оцінюють у 800 тисяч євро.

Ніхто з пасажирів не визнав, що віз картину із собою.

Картину всередині валізи знайшли працівники митниці. Нікого не заарештували.

Агентство Reuters повідомляє, що виявили випадково.

Паризький Музей д'Орсе позичив картину Дега Музею Кантіні у Марселі у жовтні 2009 року, через два місяці її вкрали.

Пастельний твір датується 1877 роком.

Нагадаємо, в автобусі Варшави (Польща) під час конфлікту на національному ґрунті побили двох громадян України.

Джерело: BBC