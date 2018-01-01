У варшавському автобусі українців побили через їх національність

Це далеко не перший випадок насильства на національному підґрунті

В автобусі Варшави (Польща) під час конфлікту на національному ґрунті побили двох громадян України. Про це повідомляє видання Польське радіо. Відзначається, що інцидент стався в районі Воля після того, як українці на зупинці зайшли в автобус. «Коли вони заходили в автобус, якийсь чоловік штовхнув одного з громадян України. Коли автобус



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Фото: policja.waw.pl

Це далеко не перший випадок насильства на національному підґрунті

В автобусі Варшави (Польща) під час конфлікту на національному ґрунті побили двох громадян України. Про це повідомляє видання Польське радіо.

Відзначається, що інцидент стався в районі Воля після того, як українці на зупинці зайшли в автобус.

«Коли вони заходили в автобус, якийсь чоловік штовхнув одного з громадян України. Коли автобус рушив з місця, цей же чоловік підійшов до них і напав, завдаючи українцеві удари кулаками в голову. При цьому в присутності інших пасажирів він публічно їх ображав через їхню національну приналежність», - повідомила підкомісар Марта Сульовська з районної поліції Варшави.

На наступній зупинці нападник зник, а постраждалих відвезли до лікарні.

Поліція відкрила справу і почала пошуки зловмисника. За допомогою записів камер спостереження поліцейським вдалося затримати 27-річного чоловіка, йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у невеличкому польському селі Хващино під Гданськом наприкінці травня сталося зухвале побиття українців. Група п'яних поляків атакувала кількох заробітчан, вигукуючи при цьому ксенофобські гасла.

У серпні повідомлялося, що у Любліні (Польща) троє людей побили 23-річну українку через її національність.