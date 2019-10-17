В Естонії змусили російськомовних солдат-строковиків вчити державну мову



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Курси естонської мови проводилися в Силах оборони з 2016 року на добровільній основі

Начальник пресслужби Сил оборони Естонії Арво Йиесалу заявив, що для частини солдат недостатнє володіння естонською мовою є проблемою

В Естонії почали в обов'язковому порядку навчати естонської мови російськомовних солдат-строковиків, які погано володіють державною мовою.

Про це повідомив в четвер Естонському телебаченню начальник пресслужби Сил оборони майор Арво Йиесалу.

«Метою навчання є поліпшення знання естонської мови, що сприяє кращій інтеграції в естонське суспільство, а також зміцненню позицій військовослужбовців в Силах оборони», - сказав Йиесалу.

За його словами, для частини солдат недостатнє володіння естонською мовою є проблемою, оскільки їх підготовка, зокрема, навчання водінню автотранспорту, ведеться естонською мовою.

Курси естонської мови проводилися в Силах оборони з 2016 року на добровільній основі. Цього року обов'язкове навчання повинні пройти близько 310 солдатів з приблизно 3,5 тисяч військовослужбовців-строковиків.

Заняття проводять двічі на тиждень професійні викладачі у вільний від солдатської служби час.

Джерело: Інтерфакс-Україна