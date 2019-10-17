  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    В Естонії змусили російськомовних солдат-строковиків вчити державну мову

    • Розсилка
    <p>Курси естонської мови проводилися в Силах оборони з 2016 року на добровільній основі</p> - В Естонії змусили російськомовних солдат-строковиків вчити державну мову

    Курси естонської мови проводилися в Силах оборони з 2016 року на добровільній основі

    Начальник пресслужби Сил оборони Естонії Арво Йиесалу заявив, що для частини солдат недостатнє володіння естонською мовою є проблемою

    В Естонії почали в обов'язковому порядку навчати естонської мови російськомовних солдат-строковиків, які погано володіють державною мовою.

    Про це повідомив в четвер Естонському телебаченню начальник пресслужби Сил оборони майор Арво Йиесалу.

    «Метою навчання є поліпшення знання естонської мови, що сприяє кращій інтеграції в естонське суспільство, а також зміцненню позицій військовослужбовців в Силах оборони», - сказав Йиесалу.

    За його словами, для частини солдат недостатнє володіння естонською мовою є проблемою, оскільки їх підготовка, зокрема, навчання водінню автотранспорту, ведеться естонською мовою.

    Курси естонської мови проводилися в Силах оборони з 2016 року на добровільній основі. Цього року обов'язкове навчання повинні пройти близько 310 солдатів з приблизно 3,5 тисяч військовослужбовців-строковиків.

    Заняття проводять двічі на тиждень професійні викладачі у вільний від солдатської служби час.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

    Росія Естонія мова військові
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ