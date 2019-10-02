Прем'єр Естонії обговорив з Гончаруком «вражаючий план реформ» для України
Прем'єрміністри України та Естонії провели телефонну розмову
Прем'єрміністр Естонії Юрі Ратас у телефонній розмові з українським колегою Олексієм Гончаруком обговорив «вражаючий план реформ» для України.
Про це він повідомив на своїй сторінці в Twitter.
«Поговорив по телефону з прем'єрміністром Гончаруком, щоб обговорити його вражаючий план реформ для України, підтвердити підтримку Естонії територіальної цілісності України і готовність ділитися своїм досвідом, у тому числі з побудови цифрового суспільства. Україна рухається швидко, важливо не втрачати терпіння», - написав естонський прем'єр.
Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський планує у жовтні відвідати Естонію з офіційним візитом.
Нагадаємо, у травні президент Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Естонії Керсті Кальюлайд, яка прибула на його інавгурацію.