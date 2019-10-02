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    Політика

    Прем'єр Естонії обговорив з Гончаруком «вражаючий план реформ» для України

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    Глава уряду Естонії Юрі Ратас&nbsp; - Прем'єр Естонії обговорив з Гончаруком «вражаючий план реформ» для України
    Глава уряду Естонії Юрі Ратас 

    Прем'єрміністри України та Естонії провели телефонну розмову

    Прем'єрміністр Естонії Юрі Ратас у телефонній розмові з українським колегою Олексієм Гончаруком обговорив «вражаючий план реформ» для України.

    Про це він повідомив на своїй сторінці в Twitter.

    «Поговорив по телефону з прем'єрміністром Гончаруком, щоб обговорити його вражаючий план реформ для України, підтвердити підтримку Естонії територіальної цілісності України і готовність ділитися своїм досвідом, у тому числі з побудови цифрового суспільства. Україна рухається швидко, важливо не втрачати терпіння», - написав естонський прем'єр.

    Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський планує у жовтні відвідати Естонію з офіційним візитом.

    Нагадаємо, у травні президент Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Естонії Керсті Кальюлайд, яка прибула на його інавгурацію.

    реформа Естонія політика Україна уряд Олексій Гончарук
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