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    Естонія також не визнала «виборів» в окупованому Криму

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    Естонія&nbsp;підтвердила рішучу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України - Естонія також не визнала «виборів» в окупованому Криму
    Естонія підтвердила рішучу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України

    В Естоної нагадали, що Крим незаконно анексований Росією

    Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу виклав позицію його країни щодо «виборів» в анексованому Росією Криму.

    Відповідну заяву глава естонської дипломатії оприлюднив у своєму Twitter.

    «Естонія не визнає сьогоднішніх (8 вересня – ред.) виборів, проведених у Криму і Севастополі, незаконно анексованих Росією», - сказав Рейнсалу.

    Разом з тим, він підтвердив рішучу підтримку Естонією суверенітету і територіальної цілісності України.

    Нагадаємо, у Росії в неділю відбувався єдиний день голосування.

    У свою чергу, МЗС України закликало посилити міжнародний тиск на Росію через «вибори» в окупованому Криму.

    Європейський союз вже заявив, що не визнає проведені 8 вересня російською владою в Криму і Севастополі вибори депутатів парламентів і місцевих рад.

    Раніше Литва і Латвія запевнили, що не визнають «місцеві вибори» в анексованому Криму. Трохи пізніше із аналогічною заявою виступила Грузія.

    Польща також вважає нелегальними так звані місцеві вибори в окупованому Росією Криму.

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