Естонія також не визнала «виборів» в окупованому Криму
В Естоної нагадали, що Крим незаконно анексований Росією
Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу виклав позицію його країни щодо «виборів» в анексованому Росією Криму.
Відповідну заяву глава естонської дипломатії оприлюднив у своєму Twitter.
«Естонія не визнає сьогоднішніх (8 вересня – ред.) виборів, проведених у Криму і Севастополі, незаконно анексованих Росією», - сказав Рейнсалу.
Разом з тим, він підтвердив рішучу підтримку Естонією суверенітету і територіальної цілісності України.
Нагадаємо, у Росії в неділю відбувався єдиний день голосування.
У свою чергу, МЗС України закликало посилити міжнародний тиск на Росію через «вибори» в окупованому Криму.
Європейський союз вже заявив, що не визнає проведені 8 вересня російською владою в Криму і Севастополі вибори депутатів парламентів і місцевих рад.
Раніше Литва і Латвія запевнили, що не визнають «місцеві вибори» в анексованому Криму. Трохи пізніше із аналогічною заявою виступила Грузія.
Польща також вважає нелегальними так звані місцеві вибори в окупованому Росією Криму.