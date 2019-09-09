Естонія також не визнала «виборів» в окупованому Криму



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Естонія підтвердила рішучу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України

В Естоної нагадали, що Крим незаконно анексований Росією

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу виклав позицію його країни щодо «виборів» в анексованому Росією Криму.

Відповідну заяву глава естонської дипломатії оприлюднив у своєму Twitter.

«Естонія не визнає сьогоднішніх (8 вересня – ред.) виборів, проведених у Криму і Севастополі, незаконно анексованих Росією», - сказав Рейнсалу.

Разом з тим, він підтвердив рішучу підтримку Естонією суверенітету і територіальної цілісності України.

Нагадаємо, у Росії в неділю відбувався єдиний день голосування.

У свою чергу, МЗС України закликало посилити міжнародний тиск на Росію через «вибори» в окупованому Криму.

Європейський союз вже заявив, що не визнає проведені 8 вересня російською владою в Криму і Севастополі вибори депутатів парламентів і місцевих рад.

Раніше Литва і Латвія запевнили, що не визнають «місцеві вибори» в анексованому Криму. Трохи пізніше із аналогічною заявою виступила Грузія.

Польща також вважає нелегальними так звані місцеві вибори в окупованому Росією Криму.