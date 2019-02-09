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    У світі

    В Гімалаях на поліцейський пост зійшла лавина: щонайменше семеро загиблих

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    <p>Лавина зійшла на поліцейський пост у південній частині штату Кашмір в Індії</p> - В Гімалаях на поліцейський пост зійшла лавина: щонайменше семеро загиблих

    Лавина зійшла на поліцейський пост у південній частині штату Кашмір в Індії

    Троє людей залишаються зниклими безвісти після сходження лавини

    У індійських Гімалаях сталося сходження снігової лавини, жертвами якої стали щонайменше семеро людей.

    Про це повідомляє агенція Anadolu.

    «Поліція у п'ятницю знайшла тіла семи з 10 людей, які зникли безвісти після того, як лавина зійшла на поліцейський пост у південній частині штату Кашмір», - йдеться у повідомленні.

    Також рятувальники сказали, що вони можуть знайти щонайменше ще одну загиблу людину.

    «Рятувальники намагаються докласти всіх зусиль, щоб дістатися до місця події. Сильний вітер та скупчення снігу ускладнюють пошуки», - заявили у місцевій поліції.

    Нагадаємо, на минулі вихідні через лавини в Альпах загинули 10 осіб.

    Наприкінці січня у Польщі лавиною накрило шість осіб.

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