В Гімалаях на поліцейський пост зійшла лавина: щонайменше семеро загиблих



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Лавина зійшла на поліцейський пост у південній частині штату Кашмір в Індії

Троє людей залишаються зниклими безвісти після сходження лавини

У індійських Гімалаях сталося сходження снігової лавини, жертвами якої стали щонайменше семеро людей.

Про це повідомляє агенція Anadolu.

«Поліція у п'ятницю знайшла тіла семи з 10 людей, які зникли безвісти після того, як лавина зійшла на поліцейський пост у південній частині штату Кашмір», - йдеться у повідомленні.

Також рятувальники сказали, що вони можуть знайти щонайменше ще одну загиблу людину.

«Рятувальники намагаються докласти всіх зусиль, щоб дістатися до місця події. Сильний вітер та скупчення снігу ускладнюють пошуки», - заявили у місцевій поліції.

Нагадаємо, на минулі вихідні через лавини в Альпах загинули 10 осіб.

Наприкінці січня у Польщі лавиною накрило шість осіб.