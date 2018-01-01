В Індії внаслідок падіння автобуса з мосту загинули 36 людей

Автобус впав з висоти близько 10 метрів

В індійському штаті Західна Бенгалія щонайменше 36 людей загинули внаслідок падіння автобуса з мосту у річку. Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеву владу. Зазначається, що в автобусі перебували 55 пасажирів, 36 з них загинули. Автобус належав Державній автодорожній компанії. Повідомляється, що ймовірною причиною аварії є



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В Індії переповнений автобус зірвався в річку, 36 загиблих

Автобус впав з висоти близько 10 метрів

В індійському штаті Західна Бенгалія щонайменше 36 людей загинули внаслідок падіння автобуса з мосту у річку.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеву владу.

Зазначається, що в автобусі перебували 55 пасажирів, 36 з них загинули.

Автобус належав Державній автодорожній компанії.

Повідомляється, що ймовірною причиною аварії є те, що водій втратив контроль.

ДТП сталась на відстані понад 280 кілометрів від Калькутти — одного з найбільших міст на півдні Індії.

Автобус впав з висоти близько 10 метрів.

Після шести годин рятувальних робіт тіла загиблих дістали з річки, усіх постраждалих госпіталізували.

Раніше повідомлялося, що в результаті інциденту загинули щонайменше 10 осіб, семеро були врятовані.

Наголошується, що місцеві жителі самі почали рятувальну операцію. А потім висловили невдоволення пізнім приїздом поліції та рятувальників, закидавши їх камінням. Деякі машини були підпалені.

Міністр транспорту Сувенду Адхікарі разом з транспортним секретарем та іншими офіційними особами знаходяться на шляху до місця події. Уряд наказав розслідувати це питання.

Головний міністр Західної Бенгалії Мамата Банерджі оголосив про грошові компенсації для найближчих родичів померлих.