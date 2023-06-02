В Індії зіткнулися три потяги: 50 людей загинули, сотні постраждалих (відео)

Багато пасажирів можуть залишатися заблокованими у пошкоджених вагонах

Зіткнення трьох поїздів в індійському штаті Одіша стало причиною загибелі щонайменше 50 людей. Крім того, ще 350 постраждали. Про це повідомляє газета Hindustan Times.

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Трагедія стался ввечері в п'ятницю в районі міста Баласор. Пасажирський поїзд Бангалор – Калькутта частково зійшов із рейок після зіткнення з пасажирським потягом. Частина вагонів опинилася на сусідніх коліях, і в них врізався швидкий поїзд Коромандельський експрес, що прямував з Калькутти до Ченнаї.

Усі медичні заклади та лікарні в Баласорі та його околицях попереджені про готовність прийняти постраждалих.

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Влада побоюється, що багато пасажирів можуть залишатися заблокованими у пошкоджених вагонах, триває рятувальна операція.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді висловив співчуття сім'ям загиблих і побажав швидкого одужання постраждалим.

Нагадаємо, нещодавно у Канаді зійшов з рейок потяг із хімікатами.