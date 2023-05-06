Залізнична катастрофа у Канаді: зійшов з рейок потяг із хімікатами (фото)

П'ять із 12 вагонів зійшли з рейок

У канадському Кінгстоні залізничний потяг, що перевозив небезпечні вантажі, зійшов з рейок, частина вагонів впала в річку. Про це повідомляє CBC News.

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Причиною катастрофи стало руйнування невеликого залізничного мосту.

Поліція Кінгстона повідомила, що в поїзді були три члени екіпажу. Потяг складався з 12 вагонів, і п'ять із них зійшли з рейок, два вагони опинилися у воді.

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Вагони впали в струмок Літл-Катаракі, який є частиною болотистої заповідної зони.

У транспортній компанії заявили, що поїзд перевозив небезпечні вантажі, але поліція запевнила, що доказів їхнього розливу немає. Як запобіжний захід пожежники встановили бон через струмок.

Пожежні перевіряють потяг, що перевозив небезпечний вантаж фото: CBC

Вагони перевозили два хімікати, які використовує пластикова компанія Invista. Один — гексаметилендіамін, який використовується в текстилі та пластмасах, а інший — адипінова кислота. Сходження поїзда з рейок не призвело до витоку цих хімікатів. Третій хімічний засіб, потужний консервант для деревини креозот, міг потрапити у воду через пошкоджені залізничні шпали.