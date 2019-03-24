В Індонезії затримали росіянина, який намагався вивезти у валізі орангутанга



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Влада Індонезії намагається боротися з нелегальною торгівлею дикими тваринами

Дворічного самця орангутанга виявили під час сканування багажу

У Індонезії в аеропорту затримали громадянина Росії, який намагався нелегально вивезти з країни орангутанга у валізі.

Про це повідомляє Reuters.

Громадянин Росії Андрій Жестков був затриманий в аеропорту Нгура Раі на Балі за спробу нелегально вивезти з країни орангутанга у валізі.

Затриманий мав летіти до Росії. Дворічного самця орангутанга виявили під час сканування багажу. За словами поліцейських, тварину ймовірно нашпигували снодійним і поклали до валізи. Крім орангутанга, у багажі Жесткова знайшли двох геконів і п’ять ящірок. Жодних обвинувачень росіянину поки не висунули.

Влада Індонезії намагається боротися з нелегальною торгівлею дикими тваринами, однак вона залишається дуже поширеною в країні.

До слова, колишній український міліціонер вкрав на Балі 900 мільйонів рупій.