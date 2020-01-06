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    У світі

    «Крижане серце 2» стало найкасовішим анімаційним фільмом в історії

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    «Крижане серце 2» стало найкасовішим анімаційним фільмом в історії

    Мультфільм зібрав $1,3 млрд

    «Крижане серце 2» від Disney зібрало у прокаті $1,3 млрд і стало найкасовішим анімаційним фільмом в історії. Раніше рекорд належав першій частині «Крижаного серця».

    Про це пише Bloomberg.

    «Крижане серце 2» побило попередній свій рекорд на сьомому тижні прокату. «Крижане серце» у 2013 році зібрало 1,2 мільярда доларів.

    У США за останній тиждень «Крижане серце 2» зібрало понад 11 мільйонів доларів, лідер за зборами у США зараз - останній епізод «Зоряних війн» із понад 33 мільйонами касових зборів.

    Раніше повідомлялося, що «Чорнобиль» завоював «Золотий глобус» у категорії міні-серіалів.

    Також раніше було названо кращий фільм 2019 року.

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