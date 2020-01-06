В Японії найстарша жінка світу відсвяткувала 117 день народження



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Під час святкування Танака скуштувала шматочок торта й сказала, що він смачний і вона хоче ще трохи

Японка Кейн Танака відсвяткувала свій 117 день народження в будинку для літніх людей разом із друзями та персоналом.

У минулому році Книга рекордів Гіннеса визнала жінку найстаршою людиною на планеті.

Про це передає Reuters.

День народження Кейн було 2 січня, однак святкувала вона 5 січня. Під час святкування Танака скуштувала шматочок торта й сказала, що він смачний і вона хоче ще трохи.

9 березня 2019 року Книга рекордів Гіннеса визнала японку, якій тоді було 116 років, найстаршою людиною на планеті.

Танака народилася 2 січня 1903 року, у сім'ї вона була сьомою серед восьми дітей.

Вона вийшла заміж за Хідео Танака в 1922 році і народила четверо дітей, згодом сім'я всиновила ще одну дитину.

У Японії спостерігається процес старіння населення разом зі зниженням народжуваності. У минулому році кількість немовлят у Японії скоротилась на 5,9% — до менше ніж 900 тисяч. Японське міністерство охорони здоров'я повідомило, що так народжуваність знизилася вперше з 1899 року.

За всю історію зафіксованих рекордів, найдовше прожила Жанна Кальман з Франції. Вона померла в 1997 році у віці 122 років та 164 днів.