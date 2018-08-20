В Іраку розбився вертоліт антитерористичної коаліції



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Свідчень того, що гелікоптер збили, немає

Гелікоптер міжнародної антитерористичної коаліції на чолі зі США, яка веде боротьбу проти «Ісламської держави», розбився в Іраку.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що внаслідок інциденту одна людина загинула, ще троє осіб дістали поранення.

«Повітряне судно здійснювало партнерську контртерористичну місію на підтримку операції «Непохитна рішучість» (операція західної коаліції проти ІД, - ред.)», — йдеться у повідомленні коаліції.

Також зазначається, що ведеться розслідування інциденту, але свідчень того, що гелікоптер збили, немає.

Нагадаємо, нещодавно у Таджикистані розбився вертоліт з російськими альпіністами на борту.